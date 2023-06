Majowy “Tour de serwis wsparcia” podsumowany

Projekt „Tour de serwis wsparcia” realizowany był w maju w Auchan Piaseczno. Udział w nim wzięło 6 drużyn składających się z pracowników piaseczyńskiego sklepu sieci. Każda z drużyn otrzymała do dyspozycji swój rower stacjonarny. Uczestnicy mieli za zadanie przejechać jak największą liczbę kilometrów. Każdy przejechany kilometr to 1 zł na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.

Współpraca Auchan ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie trwa od 2017 roku.

- To dla naszej firmy ważny Partner. Podziwiamy działalność i zaangażowanie z jakim otacza swoich podopiecznych. To dla nas bardzo ważne, że dzięki naszej akcji „Tour de serwis wsparcia” mamy również swój wkład – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Retail Polska. - Zebranie takiej kwoty było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników, którzy z entuzjazmem włączają się w inicjatywy niosące pomoc innym. Bez ich i aktywności sukces akcji nie byłby możliwy. Warto również podkreślić, że to pracownicy Auchan są pomysłodawcami akcji- dodaje.