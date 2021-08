"Ludzie, którzy zmieniają biznes". Trwa nabór zgłoszeń do nagrody FOB

Trwa nabór kandydatur do 4. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. To okazja, by wyróżnić osoby, które poprzez swoje zaangażowanie i realizowane projekty przyczyniają się do popularyzacji rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Czytaj też: Te firmy najlepiej radzą sobie z zarządzaniem różnorodnością

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czwartej edycji nagroda zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Oceny kandydatur dokona eksperckie jury. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia 2021 r.

- Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud w działaniach na rzecz realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w firmach. Warto wskazywać dobre przykłady, które mogą stać się inspiracją dla innych. To ważne zwłaszcza dziś, w dobie zmieniających się paradygmatów, a także wyzwań dotyczących odbudowy gospodarek po pandemii oraz poszukiwania nowych wzorców i modeli biznesowych. Wraz z jury zachęcam serdecznie do nadsyłania zgłoszeń i docenienia osób, które zmieniają biznes w Polsce - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach głównych: „biznes”, „sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnych:

zarządzanie różnorodnością,

wolontariat pracowniczy,

gospodarka w obiegu zamkniętym,

ochrona klimatu,

innowacje społeczne.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej, 3. edycji wyróżnionych zostało 11 osób. Listę laureatów znajdziesz tutaj.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.