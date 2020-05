LPP wspiera Gdański Uniwersytet Medyczny. "To był spontaniczny projekt"

- Bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni jest dla mnie priorytetem. Dzięki dobrej współpracy z firmą LPP udało się uszyć osłony, które oprócz wyjątkowych walorów estetycznych spełniają swoją zasadniczą funkcję, czyli przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nośmy maseczki, tylko w ten sposób chronimy siebie i swoich najbliższych - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Osłony są wykonane w 100 procentach z bawełny, by zapewnić maksymalny komfort noszenia. Jest do nich dołączony woreczek do przechowywania i instrukcja obsługi wydrukowana na papierze ekologicznym. Całość zapakowana jest w kartonik. Maseczki są zaprojektowane w nowoczesnym stylu, i dostępne w wersji damskiej i męskiej.

fot. Paweł Sudara GUMed

- To był spontaniczny projekt. Kiedy dowiedzieliśmy się o inicjatywie wyposażenia studentów, doktorantów i pracowników uczelni w osłony, będące dziś nieodłącznym elementem naszego życia, bez chwili namysłu zdecydowaliśmy się wesprzeć ten projekt - wyjaśnia Marek Piechocki, prezes LPP. - Zakupiliśmy dzianinę, zaprojektowaliśmy osłony oraz zleciliśmy produkcję 10 tys. sztuk kompletów. Bardzo mnie cieszy, że trafią one do tych, w rękach których jest przyszłość naszej medycyny - dodaje.

Od początku trwania epidemii w Polsce, w ramach akcji #LPPpomaga, gdańska spółka wspiera nie tylko szpitale zakaźne i specjalistyczne. Na pomoc w formie zarówno finansowej, jak i rzeczowej,

w postaci masek i innych środków ochrony, mogą liczyć także pogotowia ratunkowe, domy pomocy społecznej, fundacje, centra medyczne, przychodnie specjalistyczne czy powiatowe centra zdrowia. Lista beneficjentów cały czas się powiększa, a całkowita pomoc LPP na walkę z pandemią przekroczyła już wartość 5 mln zł. We wszystkie akcje pomocowe w ramach #LPPpomaga od początku zaangażowanych jest ponad setka osób z różnych działów firmy.

Czytaj więcej: Członkowie zarządu LPP będą zarabiać po 1 zł