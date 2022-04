Logistyka dla Ukrainy. Pomagają ukraińskim kierowcom

W polskim transporcie międzynarodowym pracuje około 100 tys. kierowców z Ukrainy. Dzięki programowi „Carrieres4Ukraine” otrzymają wsparcie dla swoich rodzin, które po rozpoczęciu wojny musiały uciekać do Polski.

jk

15 kwi 2022





W polskim transporcie międzynarodowym pracuje około 100 tys. kierowców z Ukrainy (Fot. Shutterstock)

Done! Deliveries, polska spółka spedycyjna, uruchomiła program pomocy, który jest dedykowany bliskim zatrudnionych w Polsce kierowców i ma pomóc w ich aklimatyzacji w naszym kraju.

Na sfinansowanie pierwszej tury programu „Carriers4Ukraine” firma przeznaczyła już 60 tys. zł.

Kolejnym etapem programu jest zaproszenie przewoźników i kierowców do wsparcia zrzutki, z której zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na finansowanie działań pomocowych zidentyfikowanych przez fundację.

Kierowcy pracujący w Polsce stanowili przed wojną aż 10 proc. całej migracji zarobkowej z Ukrainy. Obecnie około 30 proc. z nich zdecydowało się zrezygnować z pracy i wrócić do ojczyzny, aby walczyć na froncie. Pozostali wciąż realizują transporty, dostarczając polskie towary na zagraniczne rynki lub importują popularne marki produktów m.in. z terytorium Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Wsparcie dla rodzin pracowników

W obliczu trwającego konfliktu wielu z nich zdecydowało się na relokację do Polski swoich bliskich. Done! Deliveries, polska spółka spedycyjna współpracująca z 5 tys. przewoźników rocznie, uruchomiła program pomocy, który jest dedykowany bliskim zatrudnionych w Polsce kierowców i ma pomóc w ich aklimatyzacji w naszym kraju.

Program „Carriers4Ukraine” to trwająca nawet do 3 miesięcy pomoc, która ma trafiać do najbardziej potrzebujących rodzin. Pieczę nad weryfikacją zgłoszeń beneficjentów programu pełnić będzie doświadczona w pracy z uchodźcami fundacja Akeda. Środki na realizację działań są zbierane na internetowej zrzutce. Na sfinansowanie pierwszej tury pomocy Done! Deliveries przeznaczyło już 60 tys. zł.

- Od lat działamy w branży transportowej, środowisku przewoźników i kierowców międzynarodowych, którego obywatele Ukrainy są ważną częścią. Teraz nasi koledzy, partnerzy biznesowi czy współpracownicy potrzebują naszej pomocy. Chcemy okazać wsparcie przedstawicielom branży, a zebrane środki przekazać na skoordynowane, przemyślane działania pomocowe dla konkretnych osób. Wiemy, że potrzeby są ogromne - mówi Damian Misiek, prezes Done! Deliveries. Zrzutka dla Ukraińców Kolejnym etapem programu jest zaproszenie przewoźników i kierowców do wsparcia zrzutki, z której zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na finansowanie działań pomocowych zidentyfikowanych przez fundację. - Ukraińscy kierowcy są i będą niezbędnym filarem naszej branży. Teraz, kiedy są w potrzebie, możemy odwdzięczyć się im za działania jakie podejmują na co dzień realizując międzynarodowe transporty i umacniając pozycję polskiego transportu w Europie. Drobne kwoty wpłacone na zbiórkę mogą realnie pomóc osobom, dzięki którym każdego dnia mamy na sklepowych półkach nasze ulubione produkty - mówi Damian Misiek. Oni też pomagają Ukraińskim pracownikom pomagają także inne firmy. Przykładem jest Eurocash, dystrybutor FMCG w Polsce, który pomaga w bezpiecznym sprowadzeniu rodzin pracowników do naszego kraju. Spółka działa w tym zakresie we współpracy z agencją pracy tymczasowej. Oferuje pomoc przy zakwaterowaniu, a także wsparcie w postaci produktów spożywczych.W sumie od wybuchu wojny udało się sprowadzić do Polski już 400 rodzin ukraińskich pracowników. Także Grupa Pracuj, która jest obecna na Ukrainie od 15 lat poprzez Robota.ua - ukraiński serwis z ofertami zatrudnienia, wspiera swoich pracowników. Pracuje dla niej kilkuset obywateli Ukrainy lub pochodzenia ukraińskiego. - W naszym zespole mamy kilkuset obywateli Ukrainy oraz osoby pochodzenia ukraińskiego, z których większość na co dzień mieszka i pracuje w Ukrainie, rozwijając serwis Robota.ua. Od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego priorytetem było dla nas bezpieczeństwo ludzi. Natychmiast wdrożyliśmy przygotowane wcześniej plany, by zapewnić bezpieczeństwo pracowników, a także by zachować ciągłość działania naszej organizacji w Ukrainie. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszym ukraińskim zespołem - mówi Rafał Nachyna, członek zarządu grupy Pracuj.

