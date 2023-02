Lidl uczył pracowników o zrównoważonym rolnictwie i rybołówstwie

Lidl Polska działa według strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025, której celem jest m.in. ochrona klimatu i zasobów oraz poszanowanie bioróżnorodności. Sieć koncentruje się przy tym zarówno na bezpośrednich, jak i pośrednich skutkach prowadzonej działalności handlowej.

Zgodnie z raportem WWF „Bending the curve: The restorative power of planet-based diet” (2020), globalny system żywnościowy – w tym: produkcja surowców, ich transport, sprzedaż, a potem konsumpcja – odpowiada za ok. 27 proc. emisji gazów cieplarnianych oraz aż 70 proc. zużycia wody pitnej. Wraz z nieuniknionym wzrostem globalnej populacji, zapotrzebowanie na żywność podwoi się.

Aby szerzyć wiedzę na temat zrównoważonego łańcucha dostaw i zmniejszać wpływ sieci handlowych na środowisko, Lidl Polska, we współpracy z Fundacją WWF Polska, przeprowadził cykl warsztatów dla swoich pracowników działu zakupów i dostawców.