Lidl podsumował akcje pomocowe. Do Ukraińców trafiło 47 mln zł

Lidl podsumował działania pomocowe skierowane do Ukraińców. W ciągu roku od wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów grupa, do której należy Lidl Polska, przekazała 47 mln zł. Dzięki klientom sieci udało się uzbierać setki tysięcy kilogramów niezbędnych Ukraińcom produktów.

Równocześnie, grupa, która jest właścicielem sieci Lidl, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną oraz kryzysem uchodźczym równowartość 47 mln zł. To do tej pory największa darowizna przekazana przez firmę.

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Od wybuchu wojny mija dokładnie rok. Do tej pory dzięki zbiórkom prowadzonym w sklepach w całej w Polsce klienci Lidla zebrali ponad 961 471 kg produktów (stan na 17 lutego 2023 r.). Są to m.in. najbardziej potrzebne: trwała żywność, tekstylia domowe i artykuły higieniczne, które na bieżąco przekazywane są do Banków Żywności, Caritas oraz innych organizacji, a dalej – do potrzebujących.

- Wśród pracowników Lidl Polska jest wielu obywateli Ukrainy. To z myślą o nich oraz ich rodzinach, wspólnie z grupą, której jesteśmy częścią, zdecydowaliśmy się przeznaczyć na pomoc ponad 47 mln zł. Regularnie wysyłamy też do organizacji pomocowych w Ukrainie, m.in. do Caritas Ukraina, tiry wypełnione żywnością, pieluchami i pozostałymi środkami higieny osobistej. Należy jednak pamiętać, że wojna nadal trwa, dlatego gorąco zachęcamy do dalszego pomagania – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications & CSR w Lidl Polska.



Poza pomocą materialną i finansową pracownicy Lidla narodowości ukraińskiej mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, prawników i doradców finansowych, posługujących się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Przyszłym pracownikom z Ukrainy Lidl Polska oferuje natomiast pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

