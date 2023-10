Lidl chce przekonać pracowników do zrównoważonego rozwoju. Tworzy specjalny program

Lidl chce, aby zrównoważone działania były widoczne i możliwe do wdrożenia dla wszystkich pracowników (Fot. Shutterstock)

Lidl chce zainspirować pracowników do włączenia zrównoważonych działań w ich codzienne życie zawodowe i prywatne. Sieć przygotowała specjalny program - „Lidl YOU #teamlidl”.

- Nasi pracownicy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę w pomyślnej realizacji ambitnej strategii CSR firmy – podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes sieci Lidl Polska. - Przykładem naszej aktywności jest m.in. przyjęcie w roku 2021 polityki klimatycznej, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych – zarówno we własnej działalności, jak i w łańcuchu dostaw. Ponadto realizujemy strategię REset Plastic, zmniejszając zużycie plastiku w opakowaniach produktów marek własnych i zwiększając wykorzystanie recyklatów.

- Prowadzimy działalność charytatywną: od 14 lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą wsparliśmy kwotą ponad 43 mln zł, angażując się w zbiórki wraz z naszymi klientami i pracownikami. Współpracujemy również z wieloma organizacjami jak np. Federacja Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska, przekazując im żywność oraz wspólnie edukując na temat niemarnowania żywności. W trosce o zdrowie naszych klientów zmniejszamy zawartość soli i cukru w produktach marek własnych oraz poszerzamy asortyment produktów wegetariańskich i wegańskich - dodaje.