Kurierzy GLS dostarczą paczki rowerami

W Krakowie i we Wrocławiu już jeździ, w Warszawie jest jeszcze testowany. Rowery pomagają kurierom GLS przewieźć paczki wszędzie tam, gdzie zwykły rower wjechać nie może.

24 lis 2021 10:52





W tym i przyszłym roku GLS Poland wprowadzi łącznie 15 rowerów kurierskich (Fot. mat. pras.)

Firma GLS Poland uruchomiła rower kurierski od czerwca 2020 roku w ścisłym centrum Krakowa. Do tej pory dostarczył już ok. 25 tys. paczek.

- Sprawdził się doskonale, dlatego teraz wprowadzamy kolejne rowery kurierskie. W strefach z ograniczeniami dla ruchu kołowego jest to rozwiązanie optymalne: zwinne i zeroemisyjne. Taki pojazd wjedzie wszędzie tam, gdzie dopuszczony jest ruch rowerowy. Podjedzie też bezpośrednio pod właściwy adres, bez konieczności szukania miejsca parkingowego – mówi Justyna Glaza, environmental manager w GLS Poland.

Od tej jesieni rower kurierski w barwach GLS jeździ już we Wrocławiu. Obsługuje serce Starego Miasta - przede wszystkim ten obszar, na który samochody nie mogą wjeżdżać. Jego bazą przeładunkową będzie punkt obok wrocławskiego rynku.

W Warszawie natomiast trwa jeszcze faza testów. W stolicy pojazd tego typu będzie funkcjonował blisko centrum miasta.

- W tej części dominuje gęsta zabudowa, dostarczamy tu dużą liczbę paczek na stosunkowo małym obszarze. Rower daje kurierowi dużą łatwość przemieszczania się i jest bardzo elastycznym środkiem transportu: nie stoi w korkach i może być wielokrotnie przeładowywany - wyjaśnia Justyna Glaza.

To kolejne ekologiczne rozwiązanie w warszawskiej filii GLS. Na co dzień operują stąd e-vany kurierskie - obiekt jest wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych.

Warto dodać, że w tym i przyszłym roku GLS Poland wprowadzi łącznie 15 rowerów kurierskich.

Warto przypomnieć, że również DHL przesadził pracowników na rowery. Do biur firmy w całej Polsce trafiło 60 rowerów z napędem elektrycznym. To kolejny krok w realizacji polityki DHL GoGreen, której celem jest osiągnięcie zerowej emisji do 2050 r.

