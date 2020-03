Koronawirus. Rossmann i Nestlé wspierają personel medyczny

Firma Rossmann uznała, że priorytetem jest wsparcie tych osób, które dbają o życie i zdrowie Polaków. Zmodyfikowano więc zasady sztandarowej akcji charytatywnej „Pomagamy, jak umiemy”. Część środków z programu zostanie przeznaczona dla 91 szpitali zakaźnych w całej Polsce. Rossmann przekaże im darowizny w postaci kremów do rąk dostępnych w asortymencie. Wartość każdej z nich to ok. 10 tys. zł. To oznacza, że personel każdej placówki będzie miał do swojej dyspozycji ok. 1 tys. kremów. Łącznie do szpitali trafi 82-90 tys. produktów.

Jak podkreśla spółka, wprowadzone zmiany nie wpływają na dotychczasowe założenia programu „Pomagamy, jak umiemy”. Rossmann nadal zamierza przekazać w 2020 r. pomoc o wartości 3,5 mln zł ponad 150 organizacjom w Polsce.

Nestlé Polska też pomaga

Z kolei Nestlé Polska przekazuje pomoc żywnościową o wartości 5 mln zł. Około 800 tys. produktów trafi m.in. do pracowników służby zdrowia, pacjentów szpitali zakaźnych, osób starszych oraz osób poddanych kwarantannie w związku z epidemią koronawirusa. W pierwszej kolejności wsparcie w postaci wody butelkowanej, gotowych do spożycia zup i owsianki czy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego otrzymają jednoimienne szpitale zakaźne, zajmujące się leczeniem pacjentów z koronawirusem.

Około 800 tys. produktów trafi m.in. do pracowników służby zdrowia i pacjentów szpitali zakaźnych. (Fot. Nestle)

Na początku darowizny trafią do 17 ośrodków m.in. w Puławach, Łańcucie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Łomży, Zgierzu czy Tychach. W porozumieniu z Federacją Polskich Banków Żywności, z którą firma współpracuje od lat, najpotrzebniejsze produkty zostaną przekazane do 30 Banków Żywności w całym kraju - m. in. w Koninie, Lublinie, Opolu, Radomiu czy Toruniu. Dzięki temu pomoc otrzymają osoby samotne, starsze, przebywające w kwarantannie, podopieczni fundacji i domów opieki, a także czworonogi.

- Obecna sytuacja epidemiczna oznacza wiele wyzwań dla wszystkich. Niektóre grupy społeczne, takie jak osoby pracujące w służbie zdrowia, chore, wymagające opieki czy odizolowane, potrzebują teraz szczególnego wsparcia. Nierzadko mają one ograniczony dostęp do żywności czy nawet wody pitnej. Mamy nadzieję, że nasze darowizny pomogą zaspokoić te potrzeby. Jednocześnie obiecuję, że w dalszym ciągu będziemy oferować wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom i partnerom, bez których to działanie nie byłoby możliwe - mówi Simon Smith, prezes Nestlé Polska. Inni tez pomagają Nie tylko Rossmann Nestle wspierają personel medyczny. Firma Maspex zadeklarowała wsparcie finansowe dla szpitala w Wadowicach w wysokości 100 tys. zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Pieniądze te wykorzystane zostaną na zakup masek chirurgicznych i masek ze specjalnymi filtrami, fartuchów barierowych oraz ochronnych. Oprócz wsparcia finansowego firma przekaże produkty spożywcze na bieżące potrzeby lekarzy i pielęgniarek oraz pacjentów. Będą to m.in. napoje, musy, soki, makarony, zupy, sosy i dżemy oraz suplementy diety. We wsparcie placówek ochrony zdrowia włączyła się także firma Henkel. Jak podali jej przedstawiciele, firma przekaże na walkę z pandemią na świecie 2 mln euro (połowa tej kwoty trafić ma bezpośrednio na Fundusz Solidarnościowy uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia i Fundację Narodów Zjednoczonych, zaś drugi milion euro zostanie przekazany na pomoc w zwalczaniu koronawirusa przez inne wybrane organizacje w poszczególnych krajach dotkniętych epidemią) oraz 5 milionów sztuk środków czystości i higieny osobistej. Henkel podkreśla, że wsparcie rzeczowe będzie kierowane tam, gdzie firma prowadzi swoje operacje, tak więc środki czystości i higieny osobistej będą przekazywane szpitalom zakaźnym położonym wokół lokacji Henkla w Polsce. Jako pierwszy pomoc o łącznej wartości ponad 70 tys. zł otrzyma Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, gdzie Henkel posiada swój zakład produkcji detergentów. Szpital raciborski został na czas pandemii koronawirusa przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny. Do placówki trafiła już dostawa środków czystości. Szpital otrzyma też szampony i żele pod prysznic, a także pasty do zębów dla potrzeb personelu i pacjentów. Firma deklaruje, że podobne działania będą podejmowane wobec szpitali zakaźnych w pobliżu Dzierżoniowa, Wrzącej i Stąporkowa oraz w Warszawie.