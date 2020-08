Kopią nie tylko węgiel. Cenna inicjatywa spółki górniczej

Zawodnicy i pracownicy klubów zaangażowali się w przygotowanie krótkich treningów, sportowych wyzwań, a nawet lekcji nauki języków obcych. Wszystko po to, aby maksymalnie uprzyjemnić dzieciom i młodzieży tegoroczne wakacje, tak inne od poprzednich.



W tym roku, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, wiele rodzin nie zdecyduje się na spędzenie urlopu poza domem. Z tego powodu, śląskie kluby sportowe oraz spółka JSW zdecydowały się na przeniesienie dotychczasowych aktywności dla dzieci i młodzieży do internetu.

Pierwszego czerwca, zamiast dorocznego pikniku edukacyjnego, organizowanego przez pracowników JSW z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, uruchomiono internetową platformę mającą wspierać nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów.



Oprócz solidnej dawki wiedzy związanej z naukami ścisłymi i ekologią, w serwisie znalazły się także propozycje gier, zabaw oraz zestawy ćwiczeń, które można wykonać w dowolnym miejscu, bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu.



- To dla nas niezmiernie ważne, żeby mimo trudnych warunków kontynuować program, jakim jest Nowa Kopalnia Wiedzy JSW - zaznacza Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej. - Skupiamy się na promowaniu wiedzy z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, ale w te wakacje, stawiamy też na aktywność fizyczną. Cieszymy się, że kluby sportowe entuzjastycznie odniosły się do naszej propozycji i zaangażowały w projekt. W miarę ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju i na Śląsku będziemy rozszerzać nasze działania skierowane do dzieci i młodzieży również o inne aktywności takie jak półkolonie czy warsztaty - dodaje Artur Wojtków.



Wśród materiałów, które systematycznie publikowane są na stronie internetowej programu oraz na profilu akcji w mediach społecznościowych, znajdują się serie ćwiczeń prezentowane przez zawodników, fizjoterapeutów oraz trenerów.



Projekt zachęcający do aktywności

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych dyscyplin (hokej, siatkówka, piłka nożna), każdy młody sportowiec znajdzie tutaj coś dla siebie.Dzieci i młodzież dowiedzą się z jakich elementów składa się strój hokeisty, jakie ćwiczenia powtarzają na każdym treningu piłkarze oraz będą mogły podjąć wyzwanie rzucone przez zawodnika i spróbować swoich sił np. w przeprowadzeniu piłeczki przez ustawiony w domu tor przeszkód przy pomocy zaimprowizowanego kija hokejowego.- Czas pandemii to bardzo trudny okres dla wszystkich, również dla klubów sportowych. Rozgrywki hokejowe zostały przerwane w kulminacyjnym momencie, w fazie decydującej o Mistrzostwie Polski. Nie oznaczało to przerwania działalności naszego klubu - wskazuje Kazimierz Szynal, prezes JKH GKS Jastrzębie. - Nasi trenerzy prowadzili zajęcia online, wykorzystując swoje doświadczenie i możliwości jakie daje internet. Po pewnym czasie, podjęto szkolenia zawodników oraz dzieci i młodzieży na hali i na lodowisku. Powołaliśmy do życia Akademię Jastrzębskiego Hokeja, która aktywnie włączy się w szkolenie dzieci, naukę jazdy na łyżwach i rozgrywki ligowe naszych najmłodszych adeptów. Dzięki naszym sponsorom, a przede wszystkim dzięki JSW możemy propagować hokej i sportowy tryb życia wśród naszego społeczeństwa - zaznacza Kazimierz Szynal.Materiały umieszczone na platformie są zachętą do zadbania o dobrą kondycję fizyczną i dodatkową motywacją do kontynuowania treningów dla młodych zawodników, którym w przeciągu ostatnich kilku miesięcy trudniej było regularnie uczęszczać na zajęcia sportowe.

- W czasach, w których przyszło nam obecnie funkcjonować, Kopania Wiedzy JSW to niesamowity projekt, który zachęca do aktywności fizycznej oraz intelektualnej u młodzieży – podkreśla Dariusz Stanaszek, Prezes GKS Jastrzębie. - Czas pandemii, a zarazem obostrzenia, jakie za sobą niesie, spowodowały zmniejszenie tej aktywności. Projekt Fundacji JSW natomiast próbuję tę lukę uzupełnić i jest bardzo dobrym substytutem na obecne czasy, a w przyszłości, gdy wrócimy już do „normalności", stanie się jeszcze większym motywatorem do zwiększania aktywności wśród lokalnego społeczności. My, jako GKS Jastrzębie, zawsze chętnie dołączamy do tego typu inicjatyw - mówi Dariusz Stanaszek.



Czasowe zawieszenie działalności klubów sportowych, siłowni czy treningów było szczególnie trudne dla osób aktywnych fizycznie, w tym także dzieci i młodzieży związanych z lokalnymi drużynami sportowymi.Jednak motywacja i wykorzystanie możliwości jakie daje internet sprawiły, że młodzi sportowcy nie tylko uzyskali wirtualne wsparcie od swoich idoli, ale także otrzymali niespotykaną dotąd możliwość bliższej interakcji z zawodnikami profesjonalnych klubów.Dzięki inicjatywie Nowa Kopalnia Wiedzy JSW, młodzi pasjonaci mogą trenować z ulubionymi zawodnikami, a nawet dowiedzieć się więcej o zainteresowaniach i pozasportowych pasjach profesjonalnych siatkarzy, piłkarzy i hokeistów.Luke Reynolds, trener Jastrzębskiego Węgla podkreśla, ze inicjatywa Nowej Kopalni Wiedzy JSW to dla lokalnej społeczności świetna forma dostępu do wiedzy i wejście na wyższy poziom w dobie pandemii i w kolejnych latach.- Niezwykle ważne jest to, abyśmy ten czas spędzany w domu wykorzystali na rozwój i personalne wzbogacanie się. Jak to się mówi, „wiedza to potęga" i zarówno jako jednostki, ale i jako rodziny, z całą pewnością możemy tylko zyskać na korzystaniu z tego programu i inwestowaniu w naszą przyszłość. JSW poświęciła dużo czasu na stworzenie tej platformy dla ogółu społeczeństwa, uzyskała wsparcie ze strony lokalnych podmiotów, klubów sportowych i społeczności, a to wzmocniło poczucie przynależności i umożliwi nam wszystkim budowanie lepszej przyszłości - uważa Luke Reynolds, trener Jastrzębskiego Węgla.