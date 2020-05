Kompania Piwowarska wspiera służby ratunkowe

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej włączają się w pomoc rzeczową i finansową dla pracowników służby zdrowia oraz innych służb ratunkowych i organizacji non-profit, w tym m.in. Banku Żywności w miastach, w których znajdują się browary Kompanii Piwowarskiej. Do jednostek trafi łącznie niemal 260 tysięcy puszek bezalkoholowego napoju.

– Historia zaczęła się pod koniec marca. W mojej miejscowości organizowana była zbiórka produktów pierwszej potrzeby dla szpitali, a w radiu leciała piosenka „Moja i Twoja Nadzieja” grupy Hey. Coś zaświtało! Stwierdziłem, że na pewno mogę zrobić coś więcej niż kupno paru butelek z wodą. Zaproponowałem, żeby przekazać część zapasu napoju bezalkoholowego Kompanii Piwowarskiej na ten cel – podsumowuje ideę pomocy jej autor Mariusz Grajek, menedżer ds. planowania aktywności komercyjnych.

Trzy palety napoju bezalkoholowego, który trafił do Banku Żywności, przeznaczono dla strażaków walczących z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pierwsze transporty napoju już trafiły do wspieranych przez KP organizacji z Poznania i Białegostoku a kolejne dotrą wkrótce do Tychów.

Do potrzebujących trafi też wsparcie finansowe od pracowników. Pracownicy zainicjowali zbiórkę indywidualną, dzięki której łącznie blisko 39 tysięcy złotych odliczone od najbliższego wynagrodzenia przekazane zostanie na Fundusz Interwencyjny WOŚP. Oprócz wpłat indywidualnych, dwa zespoły zdecydowały się zrezygnować ze swoich nagród w wewnętrznych programach uznaniowych, przekazując je także na ten cel. Kwota zadeklarowane przez pracowników zostanie podwojona przez pracodawców - łącznie do Funduszu Interwencyjnego trafi niemal 78 tysięcy złotych.