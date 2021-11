Kolejny szpital ze strefą rodzica od Budimeksu

Na Oddziale Dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku powstała kolejna Strefa Rodzica. Typu miejsca powstały już wcześniej w 37 szpitalach w Polsce.

• 29 lis 2021 19:00





We włocławskim szpitalu Budimex urządził dwie świetlice (fot. mat. pras./Tomasz Baku)

We włocławskim szpitalu Budimex urządził dwie świetlice, mieszczące się na różnych piętrach budynku. Pierwsza sala została zainspirowana lasem i wzbogacona jest motywami graficznymi nawiązującymi do lokalnej fauny i flory. Wystrój drugiej świetlicy nawiązuje do safari.

Nowe świetlice zostały wyposażone z myślą o potrzebach dzieci w różnym wieku. Będą mogły z nich korzystać przedszkolaki, dzieci uczęszczające do szkoły, a także młodzież w wieku licealnym. W salach będą odbywały się lekcje szkolne dla starszych dzieci, a także gry i zabawy dla najmłodszych.

- Strefa Rodzica we Włocławku jest dla nas wyjątkowa - zawsze staramy się pozostawiać po sobie coś dobrego dla społeczności lokalnych mieszkających w pobliżu realizowanych przez nas kontraktów. Tym bardziej miło nam wrócić do miejsca, którego budowę niedawno zakończyliśmy, aby wesprzeć jej najmłodszych pacjentów i umożliwić im szybszy powrót do zdrowia. Cieszymy się, że w stworzonych przez nas pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i animacje dla najmłodszych pacjentów. Dzięki lekcjom z nauczycielami, przebywający w szpitalu uczniowie będą mogli być na bieżąco z materiałem, który w szkole jest realizowany przez ich rówieśników w zwykłym trybie - wyjaśnia Aldona Orłowski, dyrektor biura rekrutacji, rozwoju i komunikacji w Budimeksie.

Wolontariusze Budimeksu wyposażyli Strefę Rodzica w sprzęt audio, który zostanie przeznaczony do odtwarzania muzyki relaksacyjnej dla dzieci, a także małe samochody na resorach dla najmłodszych.

