Kolejne wsparcie od polskiej firmy. Dała już 5,4 mln zł na walkę z koronawirusem

Dotychczas już ponad 355 tys. sztuk maseczek ochronnych trafiło do ponad 130 placówek głównie na Pomorzu i w Małopolsce. Co czwartą z nich gdańska firma LPP przekazała do szpitali w innych regionach kraju.

Do Polski dotarł właśnie kontyngent kolejnych 700 tys. dodatkowych masek. Tym samym zakres pomocy w ramach akcji #LPPpomaga to obecnie już ponad milion sztuk masek ochronnych, których wartość rynkowa wynosi 5,4 mln złotych.

- Zgłaszają się do nas już nie tylko szpitale, ale także ośrodki opiekuńcze czy placówki społeczne. Trudno jest w tej sytuacji komukolwiek odmawiać pomocy. Projektem zarządza kilkuosobowy zespół, który koordynuje proces dystrybucji masek ochronnych, a koledzy z działu administracji każdego dnia rozwożą nawet do 25 tysięcy masek pod wskazane adresy. Duch wsparcia istniał w nas od zawsze, dlatego cieszę się i jestem dumny z moich ludzi, którzy w obliczu obecnych wyzwań pokazuje swą siłę i ogromne zaangażowanie – komentuje Marek Piechocki, prezes i założyciel LPP.

Od początku epidemii pracownicy LPP szyją maseczki bawełniane oraz fartuchy ochronne, które trafiają m.in. do pracowników niemedycznych. Do tej pory już ponad 12 tysięcy maseczek bawełnianych i ponad tysiąc fartuchów znalazło się w rękach osób potrzebujących. Ponadto, w ramach projektu „Polskie szwalnie”, spółka wspiera Agencję Rozwoju Przemysłu w zakresie koordynacji i obsługi logistycznej produkcji 750 tys. masek przez 19 krajowych szwalni.

LPP zaangażowało się też w negocjacje handlowe i sprowadza milion kombinezonów medycznych z Turcji. Ponadto, spółka przyłącza się też do ogólnopolskich akcji takich jak np. Jesteśmy Razem. Pomagamy! realizowanej przez Fundację Jesteśmy Razem, która zrzesza przedsiębiorstwa działające w Polsce na rzecz walki z koronawirusem.