Kolejne pasy 3D gotowe. Tym razem powstały w Częstochowie

Firma budowlana Budimex namalowała kolejne trójwymiarowe przejście dla pieszych. Tym razem rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo testują mieszkańcy Częstochowy.

Autor:KDS

• 12 maj 2021 12:54





W Częstochowie powstały kolejne pasy 3D. (Fot. Budimex)

Przejścia dla pieszych 3D powstają w ramach programu Hello ICE – Budimex dzieciom.

Częstochowa jest piątym miastem w kraju, które testuje to rozwiązanie. Wcześniej pasy pojawiły się w Bartoszycach, Lesznowoli, Miechowie i Sanoku.

Coraz więcej miast wyraża chęć przetestowania pasów 3D, co bardzo nas cieszy, bo potwierdza zaangażowanie samorządów w kwestię bezpieczeństwa pieszych na drogach - mówi Cezary Mączka, członek zarządu Budimex.

Polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie, co potwierdzają statystyki. W samym 2020 r. doszło w Polsce do 5235 wypadków z udziałem pieszych, z czego ponad połowa miała miejsce na przejściach dla pieszych. Główne przyczyny to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach oraz niedostosowanie prędkości przez kierowców. To kolejny dowód na to, że zmiany w świadomości kierowców są potrzebne, a rozbudowa infrastruktury drogowej o trójwymiarowe przejścia może w tym bardzo pomóc.

Budimex podkreśla, że o ile w Polsce, z powodu niewielkiej jeszcze popularności pasów 3D brakuje dokładnych informacji co do ich skuteczności, o tyle wiemy, że efekt iluzji optycznej zastosowanej na trójwymiarowych przejściach zdał już egzamin m.in. w Indiach i na Islandii, gdzie kierowcy, widząc oznakowania w technologii 3D, zdejmowali nogę z gazu, a prędkość pojazdów malała średnio o 40 proc. W Polsce jak do tej pory pasy 3D pojawiły się m.in. w Lidzbarku Warmińskim oraz w Bartoszycach, Lesznowoli, Miechowie i Sanoku i ostatnio w Częstochowie.

fot. Budimex

- W 2021 r. kontynuujemy pilotażowy projekt malowania pasów 3D, który w ubiegłym roku spotkał się ze sporym zainteresowaniem miast i samorządów. To nowatorskie rozwiązanie, które dotychczas w Polsce nie było bardzo popularne. Obecnie jednak coraz więcej miast wyraża chęć jego przetestowania, co bardzo nas cieszy, bo potwierdza zaangażowanie samorządów w jakże ważną kwestię, jaką jest bezpieczeństwo pieszych na drogach - mówi Cezary Mączka, członek zarządu Budimex odpowiedzialny za dział personalny.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie zwracają uwagę na to, że każde działanie, które ma szanse w przyszłości poprawić bezpieczeństwo pieszych na miejskich drogach, jest warte podjęcia i przetestowania. fot. Budimex

W Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie zwracają uwagę na to, że każde działanie, które ma szanse w przyszłości poprawić bezpieczeństwo pieszych na miejskich drogach, jest warte podjęcia i przetestowania. fot. Budimex

- Nie możemy z uwagi na brak odpowiednich regulacji prawnych w naszym kraju wprowadzić powszechnie rozwiązań związanych z oznakowaniem trójwymiarowym na drogach publicznych. Jednak jesteśmy w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że taka możliwość pojawiła się na drodze wewnętrznej prowadzącej m.in. do naszej nowej siedziby – powiedział Maciej Hasik, rzecznik prasowy częstochowskiego MZD. Jak dodaje, nie będzie to jednak testowanie dla samego testowania, bo droga jest dojazdem także dla instytucji sąsiednich. Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie powstało tuż obok przedszkola, zespołu szkół specjalnych oraz siedziby Miejskiego Zarządu Dróg.

