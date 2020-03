Kolejne firmy wspierają służbę zdrowia w walce z epidemią

Każdy ze szpitali otrzymał środki finansowe w formie bezzwrotnej darowizny na rzecz wsparcia zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej potrzebnych w walce z koronawirusem.

- Pomoc szpitalom i służbie zdrowia Budimex zapowiedział w drugiej połowie marca. W kolejnych tygodniach wesprzemy kolejne szpitale w innych województwach. Szczególnie tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Będziemy wspierać polskich lekarzy i personel medyczny. Szukamy i będziemy szukać na różnych rynkach, wśród różnych producentów środków ochrony - zarówno dla naszych pracowników, jak i dla systemu ochrony zdrowia - tłumaczy Dariusz Blocher, prezes Budimexu.

Przeczytaj: Jak firmy zdają egzamin ze społecznej odpowiedzialności? Ocenia ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego

Wsparcie dla służby zdrowia zwiększyła także grupa Enea. Za pośrednictwem Fundacji Enea do placówek medycznych walczących z koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. Przekazane środki są przeznaczane - zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali - m.in. na sprzęt medyczny oraz środki higieny i ochrony osobistej.

CZYTAJ DALEJ »

- Kierujemy naszą pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Do placówek medycznych, które są na pierwszej linii w walce z wirusem. Podejmujemy aktywne działania w trosce o zdrowie naszych klientów, pracowników i wszystkich, z którymi współpracujemy. W naszych istotnych spółkach odpowiedzialnych za wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz ich wsparcie, uruchomiliśmy dodatkowe procedury ochronne dla zapewnienia ciągłości procesów operacyjnych związanych z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i przemysłu - wyjaśnił Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Przeczytaj: Maspex, Henkel i Samsung wspierają lekarzy, pielęgniarki i ratowników

ING Bank Śląski zdecydował o przekazaniu darowizny na ochronę zdrowia - poinformowano we wtorek.

"Po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, bank postanowił udzielić wsparcia tam, gdzie obserwowany jest największy wzrost liczby chorych" - napisano. Bank wesprze następujące szpitale i placówki medyczne: raciborski Szpital Rejonowy im. Dr Rostka, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Chorzowie, Sosnowiecki Szpital Miejski, warszawską Fundację Instytutu Matki i Dziecka oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławców, a także Warsaw Genomics.

ING Bank Śląski przystąpił również do Koalicji Firm, które wspierają walkę z SARS‑CoV‑2 w Polsce. "W ramach tej inicjatywy Warsaw Genomics realizuje testy pozwalające na potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia wirusem. ING przekaże darowiznę na realizację 1000 takich testów" - czytamy w komunikacie.

Z kolei Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazuje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym w całej Polsce. Pierwsze partie płynu już trafiły do personelu medycznego.

Jak podano w opublikowanym komunikacie, to część pomocy w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. "Do tej pory Polska Miedź wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM włączyła się m.in. w produkcję środków do dezynfekcji (NITROERG) czy produkcję maseczek i fartuchów i ochronnych, co robi spółka KGHM ZANAM. Fundacja KGHM wsparła m.in. zakup respiratorów" - czytamy w komunikacie.

Do Polski trafił także pierwszy z transportów ze sprzętem medycznym zakupionym przez KGHM w Chinach. Lubińska spółka kupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 15 mln dol.

"W sumie przetransportowanych będzie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów. Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, które będzie decydować o jego dokładnym przeznaczeniu" - poinformowano w komunikacie.