Kolejna akcja wspierająca Ukraińców. W Łodzi powstał dom tymczasowy

W łódzkim hotelu zamieszkało pierwszych 87 uchodźców z Ukrainy, dla których to miejsce będzie domem przez najbliższe trzy miesiące. Opieką zostały objęte kobiety z dziećmi, które nie mają w Polsce nikogo bliskiego i chciałyby w Łodzi zostać na stałe. Akcję przygotował Rossmann przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Jak informują Jakub Jankowski z Rossmanna oraz Anna Chojnacka z PCK, w łódzkim hotelu mieszkają głównie mamy z dziećmi, które planują pozostać w Polsce. Mają one zapewnione nie tylko zakwaterowanie, ale też wyżywienie.

Uchodźcy mają zagwarantowaną także bezpłatną opiekę medyczną od Lux Med. Otrzymają również wsparcie psychologów oraz rozpoczną naukę języka polskiego – tak, aby adaptacja w nowym kraju przebiegła jak najłatwiej. Dorosłe osoby będą miały organizowane spotkania z doradcami zawodowymi, którzy pomogą w znalezieniu pracy.

- Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Rossmann wspierają naszych gości każdego dnia. Zapewniamy im wsparcie językowe, adaptacyjne i organizacyjne w naszym mieście. Przygotowaliśmy również opiekę dla dzieci i młodzieży, tak aby w tym czasie osoby dorosłe mogły załatwić sprawy formalne i otrzymać w urzędach niezbędne dokumenty. W hotelu mieszkańcy mają stały dostęp do internetu i komputera z możliwością wydrukowania niezbędnych dokumentów - mówią Jakub Jankowski i Anna Chojnacka.

- Naszym celem jest pomoc w systematycznym odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa oraz przygotowanie do samodzielnego życia w Polsce - dodają.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Rossmann to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004