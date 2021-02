Klub Dobrego Klimatu, czyli firma Eneris działa na rzecz środowiska

Pilski Klub Dobrego Klimatu to prawdopodobnie pierwszy taki projekt w Polsce, który powstał z inicjatywy firmy komunalnej. Łączy on społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność za środowisko Altvater Piła z aktywnością lokalnych społeczników, naukowców oraz innych odpowiedzialnych społecznie firm i roztoczyć nad nimi eko-parasol.

Autor:KDS

• 19 lut 2021 16:21





Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców, że ich codzienne wybory mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość planety - przekonuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS (fot. materiały prasowe)

Piła nazywana jest zielonym miastem nie tylko przez mieszkańców, ale też przez tych, którzy mieli okazję spędzić tam trochę czasu.

Spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, świadcząca w regionie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zainicjowała powstanie ciała spinającego proekologiczne i prospołeczne inicjatywy w całość, dzieląc się zasobami, wiedzą i doświadczeniem.

Efekt to Klub Dobrego Klimatu, czyli nieformalna grupa, stworzona przez ludzi, którym bliskie jest dbanie o przyszłość planety.

Klub powstał rok temu z inicjatywy firmy komunalnej Altvater Piła. Należy do niego kilkanaście osób, firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, przedstawicieli uczelni wyższych oraz lokalnego samorządu, którym leży na sercu przyszłość planety. Członkowie to m.in. przedstawiciele Banku Żywności, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, propagatorzy idei zero waste, a nawet Notecki Instytut UAM w Pile. Mają na koncie już kilka inicjatyw, jak m.in. sprzątanie terenów zielonych, miejsca bytowania nietoperzy oraz akcje zachęcające do segregacji odpadów.

- Wierzymy, że współpraca, dzielenie się zasobami, doświadczeniami i wiedzą pozwolą na osiągnięcie celów wszystkich organizacji skupionych w KDK, ale także celów, które stawiamy sobie jako jedno ciało. Chcemy czynić nasz region czystszym i piękniejszym. Chcemy, by żyli tu ludzie aktywni, zaangażowani, otwarci na potrzeby innych i środowiska w jakim żyjemy - mówi dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański, inicjator powstania grupy.

W ramach podsumowania pierwszego roku działalności członkowie Klubu Dobrego Klimatu nakręcili krótki film z przesłaniem do pilan o niemarnowaniu żywności, konieczności segregowania odpadów, kształcenia w kierunkach prośrodowiskowych czy ochrony pszczół. Proekologiczne przesłania zostaną wywieszone także na kilkudziesięciu przystankach autobusowych w centrum Piły.

- Poprzez akcją billbordową jako członkowie KDK chcemy zwrócić uwagę mieszkańców, że ich codzienne wybory mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość planety - przekonuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji Eneris. - Z kolei jako firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, chcemy udowadniać, że biznes może wnieść wiele dobrego w funkcjonowanie lokalnej społeczności: w ochronę środowiska, budowanie relacji między różnymi grupami społecznymi, a dzięki swojemu doświadczeniu i zasobom zwiększać siłę oddziaływania.

To jeden z wielu przykładów firm, które uświadomiły sobie, że proekologiczne działania opłacają się. Nie tylko wizerunkowo. Gdańska firma LPP, właściciel takich marek jak Reserved, House czy Cropp w okolicy swoich obiektów rozlokowała kilkadziesiąt służbowych rowerów (zarówno modeli miejskich, jak też kolarzówek). - Jako pracodawca wspieramy naszych pracowników, dla których niezwykle ważny jest zdrowy, ekologiczny styl życia. Służbowe samochody już nikogo nie dziwią. My wymyśliliśmy więc prawdopodobnie jako pierwsi służbowe rowery - mówił podczas startu inicjatywy Sławomir Ronkowski, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w LPP Także sopocka spółka technologiczno-finansowa Blue Media od lat wprowadza proekologiczne rozwiązania. Jednym z nich jest również zapewnienie pracownikom służbowych rowerów. Ci tylko w 2017 roku przejechali na rowerach łącznie prawie 106 tys. kilometrów. Docierając tak do siedzimy firmy „zaoszczędzili” ponad 25 ton dwutlenku węgla, który znalazłby się w powietrzu, gdyby zamiast roweru wybrali średniej wielkości samochód.

