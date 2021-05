KGHM dziękuje pracownikom miedzianym muralem. "Jedyny na świecie"

Dedykowany pracownikom, malowany miedzią i ekologiczny. Niezwykły mural powstał w Legnicy na fasadzie budynku KGHM ZANAM. Mural powstał z okazji jubileuszu 60-lecia KGHM jako wyraz podziękowania pracownikom i mieszkańcom za trud włożony w budowanie potęgi miedziowego giganta.

Mural powstał z okazji jubileuszu 60-lecia KGHM (fot. mat. pras.)

Na powierzchni blisko 190 m2 ukazano wizerunki pracowników spółki, m.in. hutnika, górnika, geologa, ratownika, maszyn oraz symbole nowych technologii. Całość wpisano w kształt głowy górnika. Do stworzenia obrazu użyto tylko dwóch kolorów: czerni i miedzi. Czarne tło odnosi się do barw górniczych i symbolizuje ciemność podziemi kopalni, to także kolor z galowego stroju górnika. Barwa miedzi, nawiązuje do pracy hutników i samego surowca.

- Mural jest oszczędny w formie, ale w symboliczny sposób odzwierciedla tożsamość Zagłębia Miedziowego i KGHM. Odnosi się do naszych dwóch najważniejszych zasobów. Pracownicy to największy kapitał firmy, a ich sylwetki są namalowane farbą z zawartością miedzi. To surowiec przyszłości i największe dobro Zagłębia Miedziowego – wyjaśnia Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM.

Mural prócz nietypowego podziękowania, jest także ekologiczny. 100 m2 farby antysmogowej na muralu oczyszcza tyle powietrza, ile dziewięćdziesiąt drzew.

– To jedyny na świecie mural wykonany płynną miedzią. Aż 100 m2 jest pokrytych farbą z tym metalem. Pomysł na murale malowane miedzią to nasz oryginalny koncept. Największy wyróżnik spośród murali, jakie powstają na świecie. Z kolei czarne tło, to farba antysmogowa. To naprawdę wyjątkowe połączenie – tłumaczy autor projektu, Łukasz Bieniek.

Z okazji trwającego w tym roku jubileuszu 60-lecia, Spółka planuje przygotowanie cyklu podobnych murali także w innych miejscowościach, w których prowadzi działalność – Chcemy w ten sposób podziękować mieszkańcom, którzy razem z nami tworzą Zagłębie Miedziowe – dodaje Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

