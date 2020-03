Kaufland przeznaczy 1 mln zł na zakup testów oraz sprzętu diagnostycznego

Kaufland przeznaczy 1 mln zł na zakup testów lub sprzętu diagnostycznego czy specjalistycznego do walki z pandemią koronawirusa.

Sieć wprowadziła także szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom.

Zintensyfikowano również działania dotyczące czystości i dezynfekcji.

Zarząd sieci Kaufland Polska, sieci handlowej obejmującej 220 marketów, przekazał do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia milion złotych. Środki te mają być przeznaczone na sfinansowanie m.in. niezbędnych testów, za pomocą których można stwierdzić obecność koronawirusa.

- Z ogromnym podziwem przyglądamy się wysiłkom przedstawicieli służby zdrowia w walce z obecną pandemią. Mamy świadomość, jak ważna jest przy tym szybka identyfikacja osób potrzebujących leczenia, która jest możliwa dzięki przeprowadzanym testom na obecność koronawirusa. Pragniemy pomóc w tej trudnej sytuacji, dlatego też deklarujemy przekazanie na rzecz Ministerstwa Zdrowia miliona złotych w celu zakupu testów lub sprzętu diagnostycznego czy specjalistycznego do walki z pandemią koronawirusa. Wierzymy, że wspólnym, solidarnym i odpowiedzialnym zachowaniem jesteśmy w stanie zahamować dalsze postępowanie epidemii - mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Kaufland podjął także szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności handlowej.

W sklepach montowane są szyby pleksi dla pracowników kas oraz punktu informacyjnego, jak również zamówione zostały osłony ochronne twarzy dla pracowników obsługujących klientów. Zabezpieczenia te w niedługim czasie pojawią się we wszystkich sklepach Kaufland.

Zintensyfikowano regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji. Przy stanowiskach kasowych dla pracowników dostępne są dozowniki ze środkiem do dezynfekcji. Klienci mogą natomiast skorzystać ze stacji do odkażania z płynem dezynfekującym i chusteczkami nawilżającymi – co pozwala oczyścić nie tylko dłonie, ale także uchwyt sklepowego wózka czy koszyka.

Sieć przypomina o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi w kolejce poprzez plakaty oraz komunikaty wygłaszane przez sklepowe radio. Co więcej, za pomocą kolorowych taśm wyznaczono także strefy w rejonie kas oraz lady obsługowej, które pozwalają zachować bezpieczeństwo i odpowiedni odstęp między klientami. Ponadto we wszystkich marketach sieci od 24 marca br. funkcjonują kasy pierwszeństwa dla osób starszych, które powinny ułatwić robienie zakupów tej szczególnej grupie klientów. Z kolei personel Kaufland obsługujący ladę z produktami świeżymi zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w rękawiczkach oraz korzystać z jednorazowych fartuchów.