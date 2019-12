Jej ubrania nosili Rihanna i Justin Bieber. Teraz zarabia na ratowaniu świata

Współtworzyła pani markę modową znaną na całym świecie. Ubrania marki Local Heroes nosiły Rihanna, Miley Cyrus, Ellie Goulding, Kylie Jenner czy Justin Bieber. Takiego sukcesu może pozazdrościć wiele marek modowych w Polsce. Jak to się udało i skąd w ogóle pomysł na taki biznes, tym bardziej że nie wyniosła pani żadnych tradycji krawieckich z domu?

Zaczynając budowę Local Heroes, nigdy nie miałyśmy planu ani celu, żeby to aż tak długo trwało. Do pewnego momentu nie brałyśmy tego w ogóle na poważnie, to była zabawa, po prostu, robienie koszulek. W ciągu dwóch lat tak szybko się to rozwinęło, że dzisiaj, rzeczywiście, osoba z zewnątrz może powiedzieć „wow”.

Na Local Heroes uczyłyśmy się prowadzić markę. Nie miałyśmy edukacji ani doświadczenia w tym zakresie. Wszystko robiłyśmy na tzw. chłopski rozum. Wiele informacji szukałyśmy w internecie. Wiele osób nie mogło uwierzyć, że dwie dziewczyny, bez agencji, bez żadnego wsparcia rozkręciły markę do tego stopnia. I dopiero teraz, z perspektywy czasu, zaczynam to rozumieć. Wcześniej wydawało mi się to naturalne. Dzisiaj sobie myślę, że może szło nam tak dobrze, bo nie zmagałyśmy się z biurokracją, która często ogranicza działanie wielu korporacji.

Firmę stworzyła pani w 2012 roku, mając zaledwie 20 lat. Młody wiek pomógł, czy był w wielu aspektach przeszkodą?

I pomagał, i nie pomagał. Brak doświadczenia był pomocny, ale z drugiej strony były momenty, kiedy marzyłam, żeby pójść na staż, nauczyć się wszystkiego za pieniądze innych ludzi, zobaczyć, jak inni prowadzą biznes, jak to funkcjonuje u innych. Te myśli pojawiały się coraz częściej, dlatego zdecydowałam na studia. Liczyłam, że tam się czegoś dowiem. Niestety, byłam w błędzie. Okazało się, że dzięki temu, iż prowadzę biznes, wiem więcej niż profesorowie, którzy nie wychylają nosa zza uczelni. W efekcie dużą część zajęć to ja prowadziłam.

(fot. Areta Szpura/facebook)

Ale były też trudniejsze momenty. Buntowałyśmy się, i to od zawsze, przeciwko standardowemu podejściu do życia: przeciwko temu, że trzeba mieć ukończone studia zanim zacznie się pracować, przeciwko temu, że na spotkania biznesowe trzeba chodzić w garsonkach. Zdarzało nam się, że jechałyśmy do szwalni zdobyć nowego kontrahenta, wchodziłyśmy we dwie, młode dziewczyny z kolorowymi włosami, w dresach lub czymś dresopodobnym i myślę, że wielu ludzi nie brało nas na poważnie. Mogłybyśmy sobie to ułatwić, ubierać się na spotkania porządniej, ale nie o to nam chodziło. Jeśli ktoś przemógł się w kontakcie z nami, koniec końców okazywało się, że mamy świetne relacje, że jesteśmy jednymi z lepszych kontrahentów, jako jedyni płacimy na czas.

Mówimy cały czas w czasie przeszłym. Dwa lata temu rozstała się pani z Local Heroes i całkowicie zmieniła kierunek swoich działań. Skupiła się pani na poszukiwaniu sposobów na ratowanie naszej planety. Skąd taka decyzja?

Nie stało się to z dnia na dzień. Czułam, że tego, czego się miałam nauczyć z prowadzenia marki, już się nauczyłam. Całe życie chciałam uciec od przyziemnej pracy, od pracy od 9:00 do 17:00. A posiadając własną firmę, zatrudniając ludzi, trzeba było wykazywać stałe zaangażowanie. Co z tego, że mogę przyjść w dresie i mam różowe biuro, jak to jest cykl, w który się trzeba włączyć, żeby funkcjonować, zwłaszcza za granicą. Trzeba jeździć na targi, robić kolekcje. Już nie można robić sobie koszulki, bo się ma na to ochotę, jak to było na początku działalności, tylko trzeba robić kolekcje na rok do przodu. Dochodziło nawet do sytuacji, kiedy musiałyśmy projektować koszulki, chociaż nie miałyśmy na nie pomysłu, bo trzeba mieć w kolekcji trzy koszulki, pięć bluz i trzy czapki. Czułam się w pułapce...

Branża modowa jest jedną z najmniej przyjaznych środowisku. Czy to miało wpływ na podjęcie decyzji?

Tak, zaczęłam dostrzegać, że moje działanie, i ta moja moda, którą tak bardzo kochałam, która była moim oknem na świat, ma też konsekwencje dla środowiska. Byłam zszokowana. Przez 10 lat pracy w modzie, oprócz własnej marki, stylizowałam, pracowałam w magazynach, nie miałam kompletnie pojęcia o tym wpływie. Czułam się elementem mechanizmu, trybikiem, który robi swoje, ale nie zastanawia się po co, dlaczego, jak. I choć nie produkowałyśmy ubrań, jak sieciówki, w krajach trzeciego świata, to nadal, tworzyłyśmy rzeczy, które nie są potrzebne, są chciane. Powoli, powoli, dochodziłam do wniosku, że czas szukać innego miejsca. Odchodząc, nie wiedziałam, co będzie dalej. Wiedziałam, że muszę zrezygnować z jednego, żeby przyszło coś nowego.

Pierwszą myślą było wykorzystanie zasięgu, jaki miało Local Heroes w celu uświadamiania ludzi. Myślałam o produkowaniu ekologicznych rzeczy, ale nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem reszty ekipy. Wtedy poczułam, że muszę iść dalej, że nie mogę nikogo do niczego zmuszać.

Wydała pani poradnik „Jak uratować świat” pokazujący, jak każdy z nas może zmienić świat. Czy pracując po drugiej stronie, zauważyła pani, jak bardzo pochłonęła nas pogoń za konsumpcjonizmem?

Oczywiście, to jest przerażające i nie przestaje przerażać. Mieszkam niedaleko centrum handlowego. Widzę w każdą sobotę przed wolną niedzielą korek ciągnący się na kilometr. Zastanawiam się, co tam takiego rozdają, że ludzie tak tam lgną. Jestem pierwszym pokoleniem, które ma wszystkiego za dużo. Kupujemy dużo, za dużo. Kupujemy na wyprzedaży, bo tanie, bo trendy się zmieniają, bo ubrania się zużywają, są słabej jakości. Nie wiadomo, co robić z tymi zużytymi rzeczami na większą skalę. Na ten moment nie ma dobrego systemu. To kolejne źródło zanieczyszczeń. To jest nakręcająca się spirala. Tak naprawdę już jedna decyzja o tym, by ograniczyć kupowanie nowych ciuchów jest jedną z najprostszych, jeśli chcemy być mniej szkodliwi dla naszej planety.

(fot. Areta Szpura/facebook)

Mówienie, pisanie o tym, jak ważna powinna być troska o środowisko, jest niezwykle istotne w obliczu już dokonanej jego degradacji. Ale nie tylko tym się pani obecnie zajmuje. Doradza też pani wielu markom. Z jakimi problemami zgłaszają się najczęściej?

Współpraca z markami wyszła dość naturalnie. Byłam po dwóch stronach mocy: prowadziłam swój biznes, więc wiem, jak to wszystko działa. Ale funkcjonowałam też jako blogerka, influencerka i zaczęłam się edukować w sprawach ekologii, zrównoważonego działania. Marki zaczęły dostrzegać, że umiem to wszystko połączyć i mogę im pomóc. Marki, i duże, i małe coraz częściej czują odpowiedzialność czy chociażby mają budżety CSR-owe, z którymi nie wiedzą, co zrobić. Ja doradzam im w tym zakresie. Pomagam wymyślać akcje fajne marketingowo. Często o marketing właśnie chodzi, ale nie ma w tym nic złego, dopóki pieniądze idą na rozsądny cel. Fajnie, że nie jest to kolejna akcja sadzenia drzew czy pomagania pszczołom. To są akcje oczywiście ważne, ale jest więcej potrzeb.

Moim największym wyzwaniem jest tak pokierować wiedzą, żeby nie zniechęcić ludzi do małych kroków, ale też uświadomić im, żeby na tym nie poprzestawali. Żeby modelem biznesowym nie był tylko wzrost, żeby państwa nie były oceniane tylko po PKB, tylko po innych ważnych czynnikach. Nie jesteśmy w stanie rozwijać się bez końca na skończonej planecie.

Co dalej, jakie ma pani plany na przyszłość?

Tyle się dzieje, że ciężko cokolwiek planować. Przestałam już to robić. Pracuję projektowo. Niektóre są krótkie, inne dłuższe. Piszę drugą książkę, bo po założeniu co ja, jako jednostka, mogę zrobić, przyszło pytanie, jak zmienić system gospodarczy. Tego, w wielkim skrócie, będzie dotyczyła książka. Jeżdżę po Polsce, staram się, w trosce o środowisko, nie jeździć po świecie. Mamy sporo do zrobienia, wierzę, że jesteśmy pierwszym i ostatnim pokoleniem, które tej zmiany może dokonać.