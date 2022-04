Jednych zachęci, innnych odrzuci od firmy. Jeśli to wprowadzasz, rób to z głową

Zaangażowanie pracowników w działania dobroczynne nie musi być jedynie narzędziem wizerunkowym. Coraz częściej pozwala członkom zespołu realizować dodatkowe ambicje i wzmacniać zespół. Tym bardziej, że ponad połowa Polaków uważa, iż wolontariat pracowniczy może wzmacniać relacje międzyludzkie w firmie - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez United Nations Volunteers, 15 proc. światowej populacji angażuje się w projekty w roli wolontariusza. Zaangażowanie na poziomie życia prywatnego coraz częściej przenoszone jest na poziom życia zawodowego, a wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszy.

Z badan Pracuj.pl wynika, że 33 proc. zatrudnionych Polaków deklaruje, iż kiedykolwiek zaangażowało się w wolontariat pracowniczy. Obecnie bierze w nim udział jednak tylko 7 proc.

Do najbardziej powszechnych korporacyjnych inicjatyw z tego obszaru zaliczają się między innymi zbiórki krwi, opieka nad zwierzętami w schroniskach, oczyszczanie miejsc publicznych czy parków ze śmieci, sadzenie drzew, firmowe kiermasze charytatywne czy udział zespołu firmy w publicznych kwestach środków na cele dobroczynne.

Pod względem doświadczeń z wolontariatem pracowniczym dostrzec można delikatne różnice między pokoleniami. W wolontariacie uczestniczyło 36 proc. przedstawicieli Generacji Z (18-24 lata), po 34 proc. Generacji Y (25-34) i Baby Boomers (35-44) oraz 30 proc. najstarszych badanych (45-65).

Realizowanie przez pracodawcę akcji na zasadzie wolontariatu pracowniczego może być magnesem dla wielu kandydatów. Takie inicjatywy w firmie stanowią dodatkową zachętę do rekrutacji dla co piątego potencjalnego pracownika. Co ciekawe, na ten aspekt przy wyborze pracodawcy zwracają częściej uwagę kobiety (24 proc.), niż mężczyźni (18 proc.).

Więcek jest jednak tych, którzy podchodzą do tej formy zaangażowania firm i ich zespołów z nieufnością. 29 proc. respondentów jest mniej chętnych do aplikowania do firm, w których angażuje się zespół w tego typu działania, a dla co drugiego ta kwestia pozostaje bez znaczenia.

Brak czasu i potrzeby

Zespół Pracuj.pl zapytał tych, którzy nie angażują się w wolontariat pracowniczy, o przyczyny. 60 proc. z nich jako powód wskazuje brak takiej możliwości w swoim miejscu zatrudnienia – to zdecydowanie najczęściej wskazywany czynnik.

Na kolejnych miejscach znalazły się: brak osobistej potrzeby zaangażowania się w wolontariat pracowniczy (26 proc.), brak wolnego czasu (24 proc.) oraz realizacja tego typu działań w czasie prywatnym (12 proc.). Brak potrzeby zaangażowania w wolontariat w miejscu pracy zdecydowanie częściej deklarowali mężczyźni (32 proc..) niż kobiety (19 proc.). Kobiety częściej (26 proc.) niż mężczyźni (23 proc.) tłumaczyły brak zaangażowania niedostateczną ilością wolnego czasu.

Potencjał dla wolontariatu

Badanie Pracuj.pl wskazuje, że wcześniej przytaczane postawy mogą się w bliskiej przyszłości zmieniać. Na poziomie deklaracji i ocen większość respondentów pozytywnie odnosi się do wpływu wolontariatu pracowniczego na życie firmy, relacje w zespole oraz otoczenie zaangażowanych w niego firm. Potencjał zmian leży w dużym w stopniu w możliwościach tworzonych przez pracodawców oraz jakości ich inicjatyw dobroczynnych.

57 proc. Polaków deklaruje, że wolontariat pracowniczy może dobrze wpływać na otoczenie, ale musi być dobrze zorganizowany. Kolejne 54 proc. przyznaje, że tego typu działania wzmacniają dobre relacje między pracownikami, a co drugi – że to dobra forma integracji zespołu w firmie. Tylko 25 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że ich pracodawca umożliwia efektywne zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy.

- Potencjał tkwiący w wolontariacie pracowniczym wciąż nie jest w pełni wykorzystywany przez pracodawców. Wspieranie tego typu inicjatyw w ramach kultury pracy bywa decydującym czynnikiem w procesie pozyskiwania talentów. Istotne grupy pracowników chcą realizować swoje ambicje, współpracując jako zespół nie tylko przy codziennych obowiązkach. Kluczowe jest, by pozostawić pracownikom dużą autonomię w wyborze obszarów wsparcia i organizacji pozarządowych, z którymi chcą współpracować. W ten sposób zyskują poczucie sprawczości i mogą realizować swoje ambicje, także te związane z rolami liderskimi czy koordynacją działań – wyjaśnia Aleksandra Skwarska, PR & CSR Manager w Grupie Pracuj.

Skuteczne angażowanie i prawo wyboru

Dostęp do dofinansowań projektów z zakresu wolontariatu pracowniczego deklaruje co piąty (21 proc.) Polak przepytany przez Pracuj.pl. Przykładem takich działań są np. programy grantowe, dzięki którym pracownicy mogą aplikować w wewnętrznych konkursach o środki pieniężne na projekty społeczne.

Tego typu inicjatywa od blisko 10 lat jest organizowana w Grupie Pracuj. Projekt „Pomoc z efektem W@W” oferuje dofinansowania działań CSR dla pracowników, a w jego ramach wspieranych jest co roku nawet do kilkunastu organizacji pożytku publicznego, m.in. domy dziecka, schroniska dla zwierząt, organizacje wspierające osoby starsze czy pacjentów szpitali. Podczas dziewięciu zrealizowanych edycji pracownicy poprowadzili 77 projektów.

Jak podkreśla Aleksandra Skwarska, w okresie pandemii szczególnie doświadczaliśmy w Polsce, jak praca w systemie zdalnym i hybrydowym wpływała na relacje międzyludzkie w firmach. Wolontariat był ważnym źródłem podtrzymania relacji z pracownikami.

- Program grantowy jest częścią naszej całościowej strategii CSR, wspierającej i popularyzującej budowę empatycznego, przyjaznego rynku pracy gotowego na wyzwania przyszłości. W ostatnich dwóch latach część więzi w firmach się rozluźniła, praca bez bezpośredniego kontaktu była wyzwaniem, wytwarzając tzw. efekt silosu, czyli wzajemne odseparowanie pracowników i poszczególnych działów organizacji, trudniejszą wymianę informacji. Jednocześnie jednak program „Pomoc z efektem W@W” potwierdził, że w tak trudnych czasach istotna część pracowników chce proaktywnie współdziałać, angażować się w inicjatywy pomocowe w bieżących tematacH - dodaje Aleksandra Skwarska.

Podobny projekt do “Pomocy z efektem W@W” organizowany jest w Capgemini w ramach programu „Inwestujemy w dobre pomysły”. Dzięki zaangażowanym pracownikom-wolontariuszom w ciągu dekady udało się dotrzeć do ponad 13 700 beneficjentów poprzez realizację 115 projektów grantowych. Inny przykład stanowi powołana w czerwcu zeszłego roku Fundacja Deloitte. Jednym z jej celów jest angażowanie zespołu w inicjatywy wolontarystyczne i pro bono w zakresie edukacji, klimatu i dobroczynności. W ciągu roku w 25 projektów zaangażowało się blisko 800 pracowników Deloitte, a obecnie największe wsparcie dedykowane jest ofiarom wojny w Ukrainie.

Część pracodawców, obok środków finansowych, oferuje swoim pracownikom także dodatkowy czas wolny, który mogą przeznaczyć na realizację działań związanych z wolontariatem. Na przykład, Fujitsu w ramach wsparcia pracowników, którzy chcą nieść pomoc ukraińskim uchodźcom, stworzyło ogólnoeuropejski program wolontariatu. Wolontariusze otrzymują 5 dni płatnego urlopu na działania wspierające uchodźców z Ukrainy.

Na podobny krok zdecydowała się firma Strabag, która w marcu i kwietniu br. zaoferowała swoim pracownikom dwa dni wolontariatu pracowniczego, który można wykorzystać na działania pomocowe związane ze wsparciem osób uciekających przed wojną. Konflikt w Ukrainie zaangażował także pracowników mBanku, który stworzył dwa tymczasowe domy dla 60 osób uciekających ze Wschodu. Wspierają je wolontariusze – pracownicy firmy, prowadząc regularnie zbiórki darów wśród zespołu.