Jak zatrzymać pracownika? Zadbać o jego zdrowie!

Pracownicy w Polsce oczekują od pracodawców, by bardziej wspierali ich zdrowe odżywianie się oraz aktywność fizyczną.

Chociaż firmy coraz częściej realizują programy prozdrowotne, to jednak nie zawsze spełniają one oczekiwania samych zainteresowanych.

Przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 osób, zatrudnionych w firmach liczących powyżej 50 pracowników, badanie pokazuje, że oczekiwania pracowników wyraźnie przerastają to, co oferują im firmy.

Jak wynika z raportu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, zatrudnieni chcą więcej różnorodnych działań trafiających w ich potrzeby, a także lepiej zorganizowanych. Co ciekawe pracodawcy wskazują na wyższy poziom realizacji poszczególnych działań prozdrowotnych, niż ocenili to pracownicy w przeprowadzonym badaniu.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, przede wszystkim może to wskazywać, że do pracowników nie dociera informacja o prozdrowotnej działalności firmy lub nie wszyscy zatrudnieni mają dostęp do oferowanych przedsięwzięć. Tymczasem pracownicy chcą rozmawiać o programach prozdrowotnych - aż 55 proc. oczekuje, by firma interesowała się ich opiniami.

Oczekiwania versus rzeczywistość

Różnice pomiędzy odsetkami pracowników, którzy oczekują wybranych działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, a odsetkami tych, którym firmy oferują te działania wynosi przeciętnie 40 proc. Ponadto zaledwie 40 proc. zatrudnionych jest zdania, że to, co firmy robią dla zdrowia trafia w ich potrzeby, natomiast 57 proc. chciałoby, żeby pracodawca pytał ich, jakiego wsparcia oczekują.

Przeciętnie co trzeci pracownik narzeka nie tylko na to, co otrzymuje w zakładowych programach promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, ale i na sposób, w jaki prowadzone są te programy.

Czytaj też: KGHM zadba o zdrowie pracowników i mieszkańców Zatrudnieni negatywnie oceniają komunikację z zakresu działań prozdrowotnych, zdaniem 36 proc. badanych informacja na temat tego typu działań na ogół nie docierała do wszystkich zainteresowanych; 31 proc. podkreślało brak kontynuacji lub powtórzenia ciekawych działań; 30 proc. oceniło, że z najbardziej atrakcyjnych propozycji zwykle mogły korzystać tylko uprzywilejowane osoby, a 29 proc. badanych oceniło, że działania były zwykle organizowane w mało dogodnym czasie. Lista oczekiwań Z badania wynika, że ponad 60 proc. zatrudnionych oczekuje od firm, w których są zatrudnieni, nie tylko dofinansowania karnetów sportowych, ale także zapewnienia bezpłatnie zdrowych przekąsek w postaci warzyw i owoców, możliwości zakupu na terenie firmy zdrowych posiłków czy wydzielenia specjalnych pomieszczeń, gdzie swobodnie można przygotować prosty posiłek. Źródło: KCPR Badani podkreślają także potrzebę zapewnienia udogodnień dla osób, które aktywnie pokonują drogę do pracy (na rowerze lub biegnąc) - aż 61 proc. badanych chciałoby, aby w ich miejscu pracy pojawiły się stojaki na rowery, schowki czy prysznice. Natomiast dla połowy badanych ważne jest także przygotowanie w pracy miejsc, gdzie można poćwiczyć lub zregenerować się podczas przerw. Czytaj też: Ekologia ważna dla firm i pracowników. Często to ona decyduje o atrakcyjności oferty Najnowszy raport Krajowego Centrum pt. „Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?” dostarcza odpowiedzi na szereg pytań, m.in. o skalę obniżonej produktywności personelu, poziom nadwagi i otyłości wśród zatrudnionych, zachowania i przekonania w sferze zdrowego odżywania się oraz aktywności fizycznej pracowników średnich i dużych firm w Polsce. Pełen raport można znaleźć na stronie centrum oraz w dziale "Multimedia" pod artykułem.

