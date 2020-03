Jak firmy zdają egzamin ze społecznej odpowiedzialności? Ocenia ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsiblity, CSR) zakłada, że każda organizacja bierze odpowiedzialność za swoje wpływy na środowisko i społeczeństwo.

Dr Agata Rudnicka podkreśla, że obecnie mamy do czynienia z dwoma wymiarami CSR: pracodawcy wobec zatrudnionych oraz pracodawcy za pracownika w sytuacji konieczności zmiany warunków zatrudnienia czy rozwiązania umowy.

CSR mierzyć można także relacjami z klientami, dlatego podejmowane przez biznes inicjatywy mające na celu przetrwanie powinny być uczciwie komunikowane kluczowej grupie interesariuszy - uważa pracownik UŁ.

Pandemia koronawirusa - jak wszystko na to wskazuje - będzie miała dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki. Niepokojący jest na pewno fakt, że wiele firm nie funkcjonuje normalnie i notuje dotkliwe straty finansowe. Są też jednak jasne punkty, związane m.in. ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dr Agata Rudnicka podkreśla, że cieszyć może coraz większa liczba przedsięwzięć pomocowych inicjowanych przez środowisko biznesowe.

- Trudno przecenić pomoc finansową i rzeczową, jaka płynie do osób i instytucji kluczowych w walce z epidemią. Zakup sprzętu medycznego, maseczek i środków dezynfekcyjnych, przestawianie produkcji na potrzeby służby zdrowia, zaopatrzenie szpitali w jedzenie i wiele innych przejawów zaangażowania społecznego, które mocno wspierają radzenie sobie z obecnym kryzysem. Aktywność społeczna biznesu widoczna jest również w działaniach kierowanych do społeczeństwa, co pokazuje wiele przedsięwzięć związanych z dzieleniem się wiedzą czy edukacją - wymienia pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Trzeba jednak pamiętać o kluczowym elemencie koncepcji CSR, czyli o odpowiedzialności za pracownika. Według dr Rudnickiej w aktualnej sytuacji mamy do czynienia przynajmniej z dwoma wymiarami społecznej odpowiedzialności.

Mimo ryzyka codziennie podejmują pracę

- Jedną z nich jest odpowiedzialność społeczna pracodawcy wobec zatrudnionych, którzy mimo ryzyka codziennie podejmują pracę u pracodawcy. Nie wszystkie zawody pozwalają jednak na pracę zdalną, a są kluczowe z perspektywy utrzymania ciągłości działania, jak np. sektor spożywczy czy logistyka. Jest to prawdziwy sprawdzian dla pracodawców z zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obok samych środków ochrony indywidualnej równie istotny jest sposób komunikacji i zmiany procedur - zwraca uwagę Agata Rudnicka.

Ponieważ dla wielu osób, które musiały przejść na pracę zdalną, jest to zupełnie nowa sytuacja, pracodawca powinni im zapewnić wsparcie w postaci jasnych wytycznych, zasad i określenia możliwości, z jakich mogą korzystać. - Społecznie odpowiedzialni pracodawcy powinni przy tym pamiętać, że praca z domu oznacza w praktyce konieczność równoczesnego godzenia wielu różnych obowiązków ze sfery zawodowej i prywatnej, co wywołuje dodatkowy stres. Przejrzyste wytyczne i tam, gdzie to możliwe, duża elastyczność, z pewnością pomogą. Podejście pracodawcy do pracowników w tak newralgicznych momentach pokazuje obraz tego, na ile społeczna odpowiedzialność to element strategiczny, a na ile dodatkowy element kreowania wizerunku - twierdzi dr Rudnicka.