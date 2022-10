ING kontynuuje współpracę ze Zwolnionymi z Teorii

- Edukacja i rozwój naszej młodzieży nie zależy tylko od szkoły. Wielką rolę odgrywają rodzice, opiekunowie ale też otoczenie. ING od wielu lat działa na rzecz dzieci i młodzieży, pomaga dorastać, zapewnia pomoc i narzędzia do rozwoju. Wierzymy w młodych ludzi, ich pomysły, entuzjazm i chęć zmieniania świata. Dzięki partnerstwu ze Zwolnionymi z Teorii mamy możliwość dołożyć naszą cegiełkę jako mentorzy ING. Kontynuujemy tę sprawdzoną formułę i tym samym zapraszamy do udziału naszych bankowych mentorów - wyjaśnia Joanna Dymna-Oszek, dyrektor biura zarządu w ING Banku Śląskim i prezes Fundacji ING Dzieciom.

Udział w projekcie pomaga młodym ludziom realizować własne pomysły i uczy ich jednocześnie nowych umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy.

- Coraz częściej zauważamy, że twarda wiedza to kwestia do szybkiego wypracowania. Natomiast kompetencje społeczne to złoty graal wśród umiejętności kandydata, bo dają gwarancję, że dana osoba będzie umiała pracować w zespole, reagować na pojawiające się potrzeby czy pracować pod presją czasu. Nasi pracownicy są wielkim wsparciem dla młodych ludzi. Jako Mentorzy ING wspierają ich w drodze do dorosłości swoją wiedzą i doświadczeniem – tłumaczy Maja Chabińska-Rossakowska, odpowiedzialna za pion HR w ING Banku Śląskim.

Pod koniec roku szkolnego najlepsze projekty powalczą podczas wielkiego finału o nagrodę „Złotego Wilka” a szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii.

W tym roku organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii odwiedzają w trakcie ogólnopolskiej trasy ponad 900 szkół średnich z ok. 150 miast i porozmawiają z ponad 100 tys. uczniów, aby inspirować nastolatków do udziału.

Więcej informacji i rejestracja do 22 listopada na stronie zwolnienizteorii.pl

