Ikea zatrudni uchodźców w Warszawie. Powstał specjalny projekt

Ikea uruchomi płatne staże dla uchodźców i uchodźczyń na warszawskim Targówku. Uczestnicy projektu mogą liczyć nie tylko na pensję, ale także na pakiet benefitów i kurs języka polskiego.

Autor: jk

• 19 sty 2022 11:45





Staże dla uchodźców będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2022 roku w sklepie Ikea (Fot. PAP/Albert Zawada)

10 osób posiadających status uchodźcy znających język polski na poziomie co najmniej komunikatywnym będzie mogło odbyć płatny staż.

Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2022 roku w sklepie Ikea Targówek w Warszawie.

Po odbyciu stażu uczestnicy zostaną zaproszeni do aplikowania na istniejące miejsca pracy poprzez procedurę standardowej rekrutacji.

Fundacja Ocalenie, która pomaga migrantom w Polsce, oraz firma Ikea Retail stworzyły projekt, dzięki któremu 10 osób posiadających status uchodźcy (jak również ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających zezwolenie na pracę), znających język polski na poziomie co najmniej komunikatywnym będzie mogło odbyć płatny staż.

- Znalezienie zatrudnienia w nowym kraju, ze słabą znajomością języka i lokalnego rynku pracy to niemal zawsze duże wyzwanie. Dodajmy do tego trudne doświadczenia uchodźcze i wszechobecne uprzedzenia i stereotypy, a robi się z tego bariera trudna do przekroczenia. Dlatego ogromnie cieszy nas start projektu stażowego dla uchodźczyń i uchodźców, który rozpoczęliśmy w partnerstwie z Ikea - pisze Fundacja Ocalenie na Facebooku.

W trakcie trwania stażu, jego uczestnicy i uczestniczki będą korzystać z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez firmę Ikea oraz ze wsparcia Fundacji Ocalenie w zakresie nauki języka polskiego, porad psychologicznych, prawnych oraz pomocy ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

