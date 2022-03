Ikea wspiera Ukraińców. Pomagają pracownicy wszystkich sklepów

Od początku wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie Ikea w Polsce angażuje się, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, w pomoc osobom, które odczuwają jej skutki. W pierwszych czterech tygodniach wojny przekazano łącznie ponad 50 tys. produktów, które są realnym wsparciem dla ponad 36 tys. osób szukających schronienia w Polsce.

- Wojna w Ukrainie to ogromna ludzka tragedia. Jesteśmy nią głęboko poruszeni. Jako Grupa Ingka w Polsce od samego początku współpracujemy z UNHCR, Fundacją Ocalenie, Polskim Czerwonym Krzyżem oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi i samorządami zajmującymi się pomocą humanitarną – zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Zdecydowana większość osób uciekających z Ukrainy to kobiety z dziećmi. Dlatego skupiamy się m.in. na tworzeniu bezpiecznych przestrzeni dla najmłodszych, w których mogą choć na chwilę zapomnieć o traumatycznych przeżyciach i po prostu być dziećmi - mówi Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Ikea Retail w Polsce.

- Takie miejsca mają również ogromne znaczenie dla kobiet – dają im chwilę na kontakt z rodziną, wzięcie prysznica czy zaplanowanie kolejnych działań z poczuciem komfortu, że ich dzieci w tym czasie są bezpieczne. Tego typu inicjatywy są nie do przecenienia, ale jednocześnie dostrzegamy konieczność rozpoczęcia prac nad działaniami, które przyniosą stabilizację w życiu uchodźców i uchodźczyń. W naszych planach znajdują się m.in. tworzenie bezpiecznych, długoterminowych miejsc zakwaterowania i działania ułatwiające znalezienie zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet - dodaje.

Od pierwszych dni wojny jednym z priorytetów Ikei w Polsce było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ich rodzinom bezpośrednio dotkniętym tym konfliktem. W ramach wielowymiarowego pakietu pomocy uruchomiony został fundusz na bezzwrotne wsparcie finansowe z uproszczoną i przyspieszoną procedurą. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na zorganizowanie transportu rodziny z granicy, wsparcie psychologiczne, pokrycie kosztów zagospodarowania w Polsce, czy opłacenie kosztów leczenia i legalizacji pobytu.

Pracownikom i pracowniczkom dotkniętym wojną na Ukrainie oferowane są także dodatkowe płatne dni wolne, które mogą wykorzystać, by zadbać o sprawy formalne. Istnieje również możliwość skorzystania z samochodów służbowych, aby przetransportować bliskich z granicy lub innych lokalizacji.

W lokalne działania na rzecz osób dotkniętych wojną w Ukrainie włączyły się wszystkie sklepy Ikei w Polsce (Fot. mat. pras.)

Pracownicy zaangażowani w pomoc

W lokalne działania na rzecz osób dotkniętych wojną na Ukrainie włączyły się wszystkie sklepy Ikei w Polsce. Jednym z pierwszych sklepów, który ruszył z pomocą, był katowicki oddział. Zespół odpowiedział na prośbę Fundacji Giesche o pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania dla uchodźczyń w Fabryce Porcelany w Katowicach. Dzięki szybkiemu wsparciu udało się znaleźć miejsce dla mam z dziećmi, łącznie dla 54 osób. Na miejsce zostały dostarczone najpotrzebniejsze meble i akcesoria wyposażenia wnętrz, a pracownicy zaangażowali się w montowanie dostarczonych produktów.

Z kolei w Krakowie powstała m.in. Szafa Dobra, czyli wspólna inicjatywa Fundacji Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie, IKEA Kraków, Strabag Polska oraz Diverse. To miejsce, w którym uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy mogą bezpłatnie i w komfortowych warunkach otrzymać potrzebną odzież. Szafa Dobra została urządzona na wzór klasycznego sklepu – wyposażono ją w przymierzalnie, kącik zabaw i przestrzeń dla rodziców z dziećmi.

Nie tylko pracownicy sklepów angażują się w niesienie wsparcia dla uchodźców i uchodźczyń. Centrum Dystrybucji Ikei w Jarostach przygotowało m.in. tymczasową noclegownię w Siechnicach k. Wrocławia. Centra handlowe Ingka Centres, które są częścią rodziny Ikea, prowadzą liczne akcje pomocowe w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi.

Przykładem działań jest pomoc Centrum Handlowego Matarnia w zakupie żywności, środków higienicznych oraz artykułów RTV/AGD dla Fundacji Gdańsk Pomaga. Z kolei Port Łódź, wspólnie z Ikeą, rozpoczyna współpracę z Fundacją Happy Kids. Celem projektu jest wsparcie dzieci z domów dziecka w Ukrainie. Natomiast Ikano Industry, odpowiedzialne za produkcję materaców, przekaże łącznie 6000 materaców na potrzeby punktów recepcyjnych i noclegowych.

Fundusz pomocy Ukrainie

Ikea to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004