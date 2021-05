Ikea wspiera różnorodność wiekową. Podkreśla potencjał pracowników 50+

Ikea zachęca, by dostrzegać potencjał doświadczonych osób i zapewniać im równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego.

Strategia Różnorodności i Włączania Ikei obejmuje szereg działań na rzecz wyrównywania szans, włączania i tworzenia różnorodnego środowiska pracy. Według firmy równość oznacza zapewnienie takich samych szans, traktowania, dostępu i możliwości dla wszystkich. Zarządzanie różnorodnością to w opinii pracodawcy tworzenie zespołu, w którym każdy czuje się dobrze - bez względu na wiek, orientację seksualną, pochodzenie czy stopień sprawności. Włączanie z kolei opiera się na wzajemnym szacunku oraz poczuciu bezpieczeństwa, przynależności i wyjątkowości.

- Różnorodność wiekowa jest dla nas jednym z kluczowych elementów budowania prawdziwie włączającego miejsca pracy. Korzystnie wpływa na innowacyjność i kreatywność zespołową. Co więcej, dzięki zróżnicowanemu zespołowi lepiej odpowiadamy na potrzeby różnorodnych klientów. Jest to także jeden z kluczowych kierunków rozwoju według trzyletniej Strategii Różnorodności i Włączania w Ikea Retail w Polsce, którą realizujemy od roku finansowego 2020 - mówi Susanna Romantsova, liderka ds. różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności w Ikei.

Ikea chce tym samym rozpocząć dyskusję oraz promować współpracę międzypokoleniową, a także jak najlepiej dopasować warunków pracy dla różnych grup pracowników. W tym celu przeprowadza szkolenia dla zespołów menedżerskich i rekrutacyjnych, które poświęcone są zarządzaniu zróżnicowanym wiekowo zespołem.

- Ikea chce promować współpracę międzypokoleniową i wesprzeć w tym osoby 50+. Uważamy, że te osoby to jedna z najbardziej zaangażowanych grup pracowników, która dzieląc się swoim doświadczeniem oraz mądrością życiową, może wesprzeć młodsze koleżanki i młodszych kolegów z pracy, dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową. Dzięki temu, pracownicy motywują się nawzajem do myślenia oraz działania na różne sposoby i są dla siebie źródłem inspiracji. Włączanie osób z różnych grup wiekowych jest również kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Aktywność zawodowa napędza bowiem rozwój gospodarki i wspiera ogólny dobrobyt społeczny - dodaje Susanna Romantsova.

Czas na włączenie pracowników 50+

Z raportu PwC Golden Age Index 2018 wynika, że do 2050 roku co drugi mieszkaniec krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) będzie miał ponad 55 lat. Polska w rankingu państw najlepiej aktywizujących zawodowo pracowników dojrzałych zajmuje odległe 30. miejsce na 35 możliwych. Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w Polsce jest jedną z najniższych w badanych krajach i w 2016 r. wynosiła 46,2 proc. (średnia dla OECD to 61 proc.), a grupie 65-69 lat wynosiła zaledwie 9,9 proc.

Analiza ekspertów PwC pokazuje ogromny potencjał ekonomiczny, wynikający z większej aktywizacji zawodowej osób powyżej 55. roku życia. Gdyby krajom OECD udało się zwiększyć stopę zatrudnienia tej grupy do poziomu notowanego w Nowej Zelandii (76,1 proc. w 2016 r.), PKB tych państw w długiej perspektywie wzrosłoby nawet o 3,5 bln dolarów. Dla samej Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 66 mld dol.

Z kolei z opracowania GUS „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 r.” opublikowanego w kwietniu 2020 roku dowiadujemy się, że jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy w Polsce jest zjawisko starzenia się osób aktywnych zawodowo. Proces ten postępować będzie w ślad za starzeniem się społeczeństwa.

Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej dla ludności powyżej 50. roku życia w Polsce w 2018 r. wyniósł 33,8 proc. i był o 22,5 punktu proc. niższy niż dla ludności ogółem. Jednocześnie w 2018 r. co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,6 proc.). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy i wyniósł 42,8 proc.

Oni doceniają osoby 50+

Ikea już kilka lat temu, podobnie jak McDonald's, zaczęła kusić kampaniami i specjalnymi ofertami pracy osoby starsze. Z kolei sieć sklepów Biedronka na w 2018 roku poinformowała o nowym projekcie skierowanym m.in. do starszych kandydatów do pracy. Stworzyła dwa nowe stanowiska pracy: kasjer oraz pracownik sklepu. Co najważniejsze, uwzględniła w nich uwagi płynące od kandydatów, także osób starszych. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele sieci, w ten sposób Biedronka chciała w większym stopniu uelastycznić ofertę zatrudnienia.

Doświadczonych pracowników w policji docenić chciało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Chcemy zatrzymać w policji grupę najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Przygotowujemy atrakcyjne rozwiązania finansowe, żeby tych najlepszych w służbie zatrzymać - mówił na antenie TVP Info Mariusz Kamiński, szef tego resortu.

W ubiegłym roku mBank przeprowadził kampanię rekrutacyjną skierowaną do osób w wieku 45+. Akcja „Pasujesz do nas" ma przełamać stereotypy i pokazać, że ludzie w tym wieku mogą z powodzeniem zmienić zawód i pracodawcę.

- Mamy na pokładzie wiele osób w wieku 45+. Świetnie radzą sobie w pracy, mają wyjątkowe, empatyczne podejście do klientów. Ich obecność w wyjątkowy sposób wpływa także na atmosferę pracy. Zróżnicowane zespoły to świetna okazja do wymiany doświadczeń: osoby z doświadczeniem życiowym i zawodowym są wspaniałymi mentorami - mówi Ewa Czech-Strąkowska, menedżer w wydziale rozwoju nowych talentów mBanku.

Także agencja rekrutacyjna Randstad Polska realizuje projekt Praca 50+ skierowany do pracodawców. Jego celem jest dotarcie do przedsiębiorstw z rzetelnymi informacjami na temat wartości, jakie niesie zatrudnieniem osób powyżej 50 roku życia. Podczas bezpłatnych webinarów zainteresowane firmy mogą poznać pełnię korzyści wynikających z zatrudnienia osób 50+ i to sposoby skutecznej rekrutacji najlepszych pracowników z tej grupy wiekowej.