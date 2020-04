Ikea wspiera gminne centra kwarantanny

Do inicjatywy przyłączyły się firmy, z którymi szwedzka firma współpracuje na co dzień w ramach Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej: Puro Hotels, SSAB Poland, SAM EXECUTIVE SEARCH, JULA i Fundacja Medicover, jak również Castorama, Jysk i Decathlon. Partnerzy przekazali wsparcie finansowe oraz organizacyjne. Zapotrzebowanie na wyposażenie zgłosiły również jednostki Straży Granicznej i dzięki wsparciu marki Castorama otrzymały dozowniki na płyn do dezynfekcji.

Kwestie formalne dotyczące przekazania darowizn koordynuje Agencja Rezerw Materiałowych. Agencja pośredniczy w zakresie formalno-prawnym pomiędzy Ikea a Gminnymi Centrami Kwarantanny.

Dzięki zaangażowaniu partnerów akcji udało się wesprzeć 35 gmin w 8 województwach oraz wszystkie oddziały Straży Granicznej w całej Polsce, a liczba przekazanych produktów przekroczyła 2,5 tysiąca sztuk.

- Wszyscy zostaliśmy postawieni w wyjątkowej sytuacji, staramy się więc pomagać w naszym najbliższym otoczeniu, zgodnie z naszą misją People & Planet Positive. Staraliśmy się maksymalnie połączyć siły i zaprosiliśmy do pomocy nie tylko spółki z korzeniami Ikea, ale też naszych partnerów biznesowych i instytucjonalnych, którzy bez wahania odpowiedzieli na nasz apel oraz zaoferowali wsparcie materialne i organizacyjne. Ikea w Polsce zobowiązała się do tego, że przeznaczy łącznie 4,5 mln złotych, aby wspomóc system ochrony zdrowia oraz zapewnić niezbędną pomoc społecznościom dotkniętym skutkami epidemii. Wsparcie gminnych centrów kwarantanny to jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, aby zrealizować to zobowiązanie – wyajaśnia Anita Ryng, kierownik ds. procesów komunikacyjnych w Ikea Retail Polska.