Ikea startuje z kolejnym programem stażowym dla uchodźców

Ikea przy okazji obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową przypomina, że uprzedzenia, dyskryminacja i wykluczenie społeczne z powodu koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etnicznego czy kulturowego przekładają się często na nierówny dostęp do rynku pracy.

Mimo że mają odpowiednie umiejętności, doświadczenie zawodowe i motywację, uchodźcy mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Powodami tego są stereotypy, bariera językowa oraz nieznajomość lokalnego rynku pracy. Jednocześnie aktywność zawodowa jest dla nich kluczowa do zachowania niezależności finansowej, a przede wszystkim do rozwinięcia umiejętności.

Idea wspierania uchodźców przez Ikeę nie jest nowa, ma ponad 20 lat

Ikea ma w planach do końca roku finansowego 2023 wesprzeć 2500 uchodźców na całym świecie w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub znalezieniu pracy. Jednym z kroków do realizacji tego celu było rozpoczęcie w 2022 roku w Polsce wraz z partnerem, Fundacją Ocalenie, globalnego programu stażowego „Liczą się umiejętności”. W marcu tego roku inicjatywa doczekała się drugiej edycji. W wyniku rekrutacji do programu zaproszono 46 stażystów i stażystek z 6 różnych krajów: Afganistanu, Białorusi, Czeczenii, Sierra Leone, Turkmenistanu oraz Ukrainy. W tej edycji stażu Ikea rozszerzyła swoją inicjatywę do 5 sklepów w Polsce: w Gdańsku, podwarszawskich Jankach, Krakowie, Łodzi i na warszawskim Targówku. Załogi sklepów w Warszawie i Łodzi wspiera Fundacja Ocalenie. Do inicjatywy przyłączyły się także kolejne lokalne organizacje partnerskie. W Gdańsku jest to Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, natomiast w Krakowie Internationaler Bund Polska oraz Salam Lab.