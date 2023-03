Ikea kontynuuje działania wspierające Ukraińców

Ikea Retail kontynuuje działania wspierające Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Do tej pory pomocy udzielono blisko 230 tys. osób w Polsce i na Ukrainie.

- Wśród wszystkich tych osób, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które musiały opuścić swój dom. Wspieranie najmłodszych jest dla IKEA od wielu lat jednym z priorytetów – stąd propozycja programu grantowego. Jesteśmy świadomi tego, że wspieranie inicjatyw, które burzą granice i budują przyjaźnie to kluczowa dziś potrzeba. Mamy nadzieję, że nasz program grantowy stworzy oraz pomoże lokalnie prowadzić działania i tworzyć miejsca, które łączą dzieci i budują atmosferę bezpiecznego, ciepłego domu - wyjaśnia Judyta Rozmus, liderka projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym w Ikea Retail w Polsce.

Przekazane środki pomogą sfinansować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w tym zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu oraz zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy, a także lekcje nauki języka polskiego. Pomoc umożliwi prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponadto, Ikea pomoże przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

- Ostatni rok był wyjątkowo trudny dla rodzin z Ukrainy, szczególnie dla mam i dzieci, które w ucieczce przed wojną znalazły schronienie w Polsce. Z myślą o najmłodszych razem z Ikea Retail uruchamiamy nowy program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” dla lokalnych organizacji i instytucji, które wspólnie z nami chcą pomagać najmłodszym – mówi dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja Joanna Paciorek,.

Nabór wniosków potrwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online dostępny na stronie mikolaj.org.pl.

Wyposażenie 200 mieszkań dla najbardziej potrzebujących

W marcu Ikea Retail rozpoczyna długoterminowy projekt “Razem urządzamy lepszy świat” realizowany wraz z Habitat for Humanity. Celem tej inicjatywy będzie wsparcie ok. 600 osób (w tym ok. 90 proc. uchodźców z Ukrainy). W ramach przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie ok. 200 lokali poprzez przekształcenie mi.in. pustostanów w mieszkania dla rodzin o niskich dochodach, a do jego realizacji zostaną zaproszeni pracownicy firmy w ramach wolontariatu pracowniczego.

Projekt będzie realizowany do grudnia bieżącego roku.

