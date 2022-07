Happy Bus po raz 12. rusza w trasę. Skorzysta 30 tys. dzieci

km

Po raz 12. w trasę po całej Polsce wyrusza Happy Bus. 30 tys. dzieci skorzysta z darmowych atrakcji dzięki Fundacji Happy Kids i Pepco. W tegorocznej edycji Happy Busa bierze udział ponad 50 wolontariuszy z całego świata (fot. mat. pras.)

Projekt Happy Bus organizowany jest przez łódzką fundację Happy Kids. 12. edycja akcji odbywa się pod hasłem „Wszyscy śmiejemy się w tym samym języku!”. Na wakacyjnej trasie zaplanowano ponad 40 przystanków, na każdym z nich dzieci będą mogły przez 3 dni całkowicie za darmo korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji m.in.: dmuchańców, malowania buzi, gier i animacji.

- Wakacje to okres, na który dzieci czekają cały rok. Często jednak bywa tak, że najmłodsi zamiast bawić się z rówieśnikami, spędzają je przed ekranem telewizora czy komputera. Problem jest jeszcze większy w mniejszych miejscowościach, gdzie atrakcje często bywają ograniczone. To właśnie z myślą o dzieciach z takich lokalizacji powstał projekt Happy Bus – wyjaśnia Aleksander Kartasiński, prezes fundacji Happy Kids.

W tym roku fundacja zamierza odwiedzić także ośrodki w Polsce, w których przebywają ukraińskie dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczych.

W tegorocznej edycji Happy Busa bierze udział ponad 50 wolontariuszy z całego świata, w tym m.in. z Pakistanu, Włoch, Chin, Algierii, Turcji czy Grecji. Wolontariusze są rekrutowani przez międzynarodową organizację AIESEC. Dla dzieci przewidziane są również liczne konkursy z nagrodami. Pomocy finansowej w organizacji wydarzenia już od 5 lat udziela Fundacji firma Pepco, będąca sponsorem głównym wydarzenia.

– Pepco od lat aktywnie angażuje się w różnorodne projekty mające na celu przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji, na lepszy start w dorosłe życie. Idea Happy Busa od początku bardzo nam się spodobała – to nie tylko świetna okazja do zabawy, ale także do nauki i kształtowania odpowiedniego systemu wartości u najmłodszych. Ponadto, inicjatywa ujęła nas swoim zasięgiem i możliwością dotarcia do dzieci, które mają bardzo ograniczony dostęp do jakichkolwiek dedykowanych im zajęć podczas wakacji. Wspieramy więc ten projekt nieprzerwanie od 2017 roku – mówi Karolina Kotkowska, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej i CSR w Pepco.

