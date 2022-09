Grupa Erbud wsiadła na rowery i wykręciła ponad 90 tys. złotych

Blisko 100 pracowników Grupy Erbud wyruszyło w trasę z Torunia do Warszawy. Każdy przejechany kilometr miał wartość 10 złotych, które firma wpłaciła na rzecz Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania.

Tour de Erbud został podzielony na odcinki, uczestnicy mogli wybrać różnej długości pętle wokół Torunia lub Warszawy, lub pokonać całą symboliczną trasę z pierwszej siedziby firmy do aktualnej. Całą trasę postanowiło pokonać 16 osób, które przejechały łącznie ponad 240 km. Nad bezpieczeństwem każdego uczestnika czuwali trenerzy z Kuźni Triathlonu.

- Organizuję różne przejazdy profesjonalistów, amatorów, zapaleńców i turystów. Dla grup znajomych, ale też firm. Ten był dla mnie wyjątkowy, bo rok temu, kiedy zrodził się pomył Tour de Erbud, to kalibrowaliśmy imprezę na 30 osób. Nagle na starcie stanęła setka, niemalże każdy przejechał deklarowany odcinek, była rewelacyjna atmosfera. W tej firmie jest siła! – mówi Rafał Pierścieniak, właściciel Kuźni Triathlonu, który przewodził grupie z Torunia do Warszawy.

Jednym z zawodników Tour de Erbud był prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak, który przejechał 100 kilometrów.

- Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę do tego niesamowitego wyniku. Przejechaliśmy łącznie ponad 9 tys. kilometrów, to naprawdę kapitalny rezultat. W linii prostej jest to odległość z Warszawy na Jamajkę. Tour de Erbud to wyjątkowe wydarzenie, które doskonale oddaje charakter naszej organizacji: ekologia, współzawodnictwo, solidarność. Czuję ogromną dumę i satysfakcję, że tak wspaniali ludzie tworzą firmę. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że Tour de Erbud na stałe zagości w kalendarzu naszej Grupy, a w kolejnej edycji postaramy się pobić tegoroczny rekord – mówi Dariusz Grzeszczak.

W tegorocznym Tour de Erbud wzięli udział pracownicy 10 spółek, które wchodzą w skład Grupy Erbud.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem wyniku oraz wysiłku, jaki włożyli pracownicy Grupy ERBUD. Pokazali, że mają dużo energii oraz wielkie serca do pomagania. Każda spalona kaloria, przejechany kilometr miały realną wartość. I choć każdy z uczestników jechał samodzielnie to wynik końcowy Tour de Erbud – ponad 9 tys. kilometrów – pokazuje siłę pracy zespołowej, tego, że hasło „razem możemy więcej” nie jest pustym sloganem – podkreśla Lucyna Grzeszczak, prezes Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania.

Fundacja Erbud Współne Wyzwania wspiera młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (fot. mat. pras.)

Tour de Erbud to kolejna współpraca firmy i Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania. W kwietniu 2022 r. na rynek trafiła książka „Klara buduje”, autorstwa Jakuba Skworza, z ilustracjami Pauliny Dereckiej.

Istotą działalności Fundacji Erbud Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka jest pomoc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Opieką Fundacji obejmowani są przede wszystkim wychowankowie Domów Dziecka.