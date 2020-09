Głusi w Amazonie. Firma wystartowała z ważnym programem

27 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych. W tym roku Amazon w Polsce będzie obchodził to święto wspólnie ze swoimi pracownikami. Światowy gigant e-commerce poinformował właśnie, że we wrześniu pierwsi głusi pracownicy rozpoczęli pracę w Amazonie w Sadach pod Poznaniem. Kolejne wakaty dla osób z tym typem niepełnosprawności czekają na obsadzenie.

W 2020 Amazon planuje zatrudnić 40 głuchych osób (Fot. materiały prasowe)

Amazon we wszystkich swoich lokalizacjach w Polsce zatrudnia ponad 16 tysięcy pracowników.

Od września to grono powiększyło się o pierwsze osoby, które nie słyszą.

Do końca 2020 firma planuje zatrudnić 40 głuchych osób i uruchomić projekt także w innych lokalizacjach w 2021 roku.

Szacuje się, że osoby z wadami słuchu stanowią 5,3 proc. światowej populacji. W Polsce mieszka około 100 tysięcy osób niesłyszących, prawie milion osób ma poważną wadę słuchu, a problem niedosłyszenia dotyka 6 milionów Polaków. W Poznaniu liczbę osób głuchych w wieku od 3 do 70 lat szacuje się na około 2 tysiące, a grupa osób niedosłyszących również jest liczna. Amazon uruchomił pilotażowy program rekrutacji pracowników z wadami słuchu w Poznaniu. Firma planuje zatrudnić 40 osób w 2020 roku i uruchomić projekt także w innych lokalizacjach w 2021 roku.

- Amazon to miejsce pracy dla każdego. Różnorodność i integracja są dla nas bardzo ważne. Cieszę się, że mogę powitać nowe koleżanki i kolegów w zespole i jestem dumny, że Poznań stanie się pierwszym centrum logistycznym Amazon w Polsce, które zatrudnia osoby głuche. Naszym celem jest stworzenie prawdziwie zintegrowanego i przyjaznego środowiska pracy, aby wspierać aktywizację zawodową tych osób - powiedział Artur Kruczyk, dyrektor centrum logistycznego Amazon w Poznaniu. - Jestem przekonany, że nowe osoby wniosą ogromną wartość do Amazon i przyczynią się do naszego wspólnego sukcesu - dodał.

By ułatwić zaadaptowanie się nowych pracowników, Amazon wprowadził szereg środków, które ułatwią pracę osobom z wadami słuchu i ich dobrze słyszącym kolegom i koleżankom. Menadżerom i pracownikom zaangażowanym w ten proces zapewniono pełne szkolenie, aby zniwelować bariery kulturowe i komunikacyjne. W tym celu opanowali m.in. podstawowe zwroty w języku migowym, zaś przy pomocy komunikacji wizualnej przedstawiono również podstawowe zasady savoir-vivre.

Menadżerowie są wspierani w codziennej komunikacji przez tłumaczy w miejscu pracy oraz drogą online. Współpracowników osób z wadami słuchu w pełni wspierają tłumacze, a materiały szkoleniowe zostały przetłumaczone na polski język migowy. W ramach wprowadzonych środków bezpieczeństwa osoby głuche zostały wyposażone w telefony, które automatycznie łączą się z systemem ewakuacyjnym, ostrzegając silnym światłem i wibracjami w przypadku ewakuacji.

Również Poczta Polska wspiera osoby z niepełnosprawnościami w odnalezieniu się na rynku pracy. Na początku roku spółka poinformowała, że w 2020 r. we współpracy z Fundacją Aktywizacja chce zatrudnić 360 niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03 proc., a na koniec 2019 r. w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością i wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22 proc. - Dla osób z niepełnosprawnościami praca jest bardzo ważna, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych, ponieważ zwiększa poczucie bycia potrzebnym. Zaangażowanie Poczty Polskiej, największego pracodawcy w naszym kraju, w proces aktywizacji zawodowej tej grupy jest rzeczą bardzo cenną, a może też stać się świetnym przykładem działania na rynku pracy dla innych firm. To przynosi korzyści i dlatego należy wdrażać idee społecznej odpowiedzialności biznesu - podkreśl prezes Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok.

