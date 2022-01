GLS chwali się certyfikatem Great Place to Work. "Ludzie są dla nas najważniejsi"

GLS Poland, ogólnopolska firma kurierska po raz trzeci otrzymała certyfikat Great Place to Work, poprawiając swój wynik sprzed roku o pięć punktów procentowych, do 75 proc. W anonimowym badaniu wypowiedziało się 863 pracowników GLS Poland, co stanowi frekwencyjny rekord – poinformowała spółka.

Pracodawca, który chce inwestować w ludzi i rozwijać ich kompetencje, powinien wiedzieć, co naprawdę myślą - mówi Anna Franke, HR manager w GLS Poland ( Fot. mat. pras.)

GLS Poland poinformowała, że pracowników firmy zapytano o oceny różnych spraw w ramach badania Great Place to Work, które, jak podkreśla firma jest nie tylko anonimowe, ale też całkowicie niezależne.

Pięć punktów zadowolenia więcej

Spółka podała, że w porównaniu do poprzedniej edycji badania poziom zadowolenia pracowników GLS Poland jest o pięć punktów procentowych wyższy i osiągnął 75 proc. To oznacza, jak stwierdziła firma, że że GLS Poland po raz kolejny uzyskało certyfikat Great Place to Work 2021.

– Zawsze podkreślamy, że ludzie są dla nas najważniejsi, ponieważ to oni tworzą potencjał i charakter naszej firmy. Dbamy o atmosferę w pracy, o dobre samopoczucie i możliwości rozwoju naszych pracowników. Wyniki badania potwierdzają, że idziemy we właściwym kierunku – mówi Anna Franke, HR manager w GLS Poland, cytowana w komunikacie.

GLS Poland poinformowała m.in., że 9 na 10 pracowników firmy stwierdziło, iż mogą wziąć wolny dzień w pracy, jeżeli naprawdę tego potrzebują i że również ok. 90 proc. z nich uważa, że „ludzie są w GLS traktowani równo, każdy pracownik spotyka się z ciepłym przyjęciem, a firma jest prowadzona w sposób etyczny”.

Firma wskazała ponadto, że w porównaniu do poprzedniego badania bardzo wyraźnie (o 14 punktów procentowych) wzrosła liczba pracowników „przyznających, że GLS zapewnia szkolenia i inne formy rozwoju, dające szansę na podnoszenie kwalifikacji”.

Znacząco więcej osób zaznaczyło również, jak podaje spółka, że menadżerowie starają się nikogo nie faworyzować i angażują pracowników w podejmowanie decyzji, które mają wpływ na ich zadania lub otoczenie. Bez zmian, jak podano, pozostało przekonanie, że pracownicy otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę.

Nadal jest co poprawiać

Obszary, które GLS Poland zamierza w najbliższym czasie doskonalić, to kwestie związane z systemem oceny pracowników, komunikacją, wyróżnianiem pracowników, czy wzrostem prestiżu określonych stanowisk w firmie.

– To pokazuje, że jako managerowie, chcemy być bardziej uważni na naszych pracowników oraz doceniać ich pracę. Wiemy, że jest to bardzo istotny element ich dobrostanu, odgrywający duże znaczenie na co dzień, w ich bieżącej pracy. Okres pandemii i częściowa praca w modelu hybrydowym bardzo wyraźnie nam pokazała, co jest dla ludzi tak naprawdę ważne – zauważa Anna Franke.

Podkreśla, że wyniki badania Great Place to Work są miarodajne, ponieważ opierają się na obiektywnych kryteriach.

– Dlatego regularnie bierzemy w nim udział. Pracodawca, który chce inwestować w ludzi i rozwijać ich kompetencje, powinien wiedzieć, co naprawdę myślą. Zależy nam na tym, by GLS było jak najlepszym miejscem pracy – mówi Anna Franke.

