Fundacja Muszkieterów zabiera 600 dzieci na wakacje

W ramach akcji Wakacje z Muszkieterami Fundacja Muszkieterów po raz piąty organizuje letni wypoczynek dla dzieci w wieku 8-14 lat pochodzących z rodzin niezamożnych oraz podopiecznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku na kolonie do Julinka pod Warszawą pojedzie 600 dzieci z całej Polski, w tym ok. 50, które przyjechały do naszego kraju z objętej wojną Ukrainy.

