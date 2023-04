Fundacja Erbud wspiera start w dorosłe życie wychowanków domów dziecka

Fundacja Erbud przygotowała kampanię społeczną, która ma skłonić ludzi do refleksji i pomocy wychowankom domów dziecka (Fot. mat. pras. Fundacja Erbud)

- Nasza fundacja bierze pod swoje skrzydła osoby opuszczające domy dziecka, czyli grupę, która bywa pomijana w działaniach charytatywnych. Pomagamy załatwić sprawy urzędowe, opłacamy korepetycje czy prawo jazdy, które często jest przepustką do otrzymania pierwszej pracy. Prowadzimy regularne programy psychologiczne i mentoringowe. Pamiętam moje pierwsze spotkania z podopiecznymi, które pokazały, jak bardzo brakuje tym młodym ludziom pewności siebie, uznania tego, że są ważne - mówi Lucyna Grzeszczak, prezeska Fundacji Erbud.

Fundacja Erbud Wspólne Wyzwania przeprowadziła sondę uliczną z pytaniem, na co przechodnie przeznaczyliby kwotę 4000 zł, gdyby otrzymali ją w prezencie. Większość napotkanych osób przeznaczyłaby ją na spełnienie jakiejś swojej zachcianki typu ubrania, bilety lotnicze czy sprzęt elektroniczny. Zupełnie inaczej zareagowano na tę kwotę po informacji, że dokładnie tyle otrzymuje młody człowiek opuszczający dom dziecka, by ułożyć sobie całe dorosłe życie.

Wychowankowie domów dziecka otrzymują od państwa jednorazowo dokładnie 3 921 zł, jeżeli przebywali w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 7 839 zł jeśli powyżej 3 lat, a 1 961 zł jeśli poniżej 2 lat.

Fundacja stworzyła także fikcyjny sklep internetowy, w którym zestawia wymienione produkty o wartości zbliżonej do jednorazowej zapomogi dla osoby usamodzielniającej się. Jest to oczywiście pewien symbol, fundacja nie prowadzi żadnej sprzedaży. Ten zabieg ma sprowokować nas do refleksji: czy kupować sobie jedną z tych rzeczy, czy lepiej wesprzeć choć częścią tej kwoty młodą osobę wkraczającą w dorosłe życie. Dla takich osób ogromnym wyzwaniem jest podjęcie pracy oraz znalezienie mieszkania.

Źródło: Fundacja Erbud

"Chcemy realnie pomagać młodym ludziom, aby nie zaprzepaścili swojej szansy na udane dorosłe życie"

Fundacja Erbud realizuje serię autorskich programów zarówno dla dzieci, jak i dla terapeutów i opiekunów w placówkach wychowawczych. Wydała serię książek „Klara Buduje” dla dziewczynek o budowaniu przede wszystkim pewności siebie, w zeszłym roku ponad setka pracowników grupy Erbud wsiadło na rowery i w ramach Tour de Erbud „wykręciło” dla Fundacji prawie 100 tys. zł.

- Grupa Erbud, przy której działa fundacja, wywodzi się z firmy rodzinnej, która wykorzystała szansę płynącą z przemian gospodarczych. Chcemy realnie pomagać młodym ludziom, aby nie zaprzepaścili swojej szansy na udane dorosłe życie. Marzymy, by kiedyś któryś z podopiecznych naszej fundacji został szefem jednego z naszych oddziałów - mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezeska Fundacji Erbud.

