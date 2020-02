Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości

Program "Klasa" jest kierowany do młodzieży mieszkającej w miejscowościach mniej ludnych niż 100 tys. osób. Kryteria udziału w programie to sytuacja materialna oraz osiągnięcia szkolne.

- Talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie - uzasadniła pomys programu prezes Fundacji BNP Paribas.



Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas. Oferuje m.in. pełne wsparcie finansowe podczas 4 lat nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiów.

Do „Klasy” mogą dołączyć absolwenci szkół podstawowych z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 tys., będący w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie). Kryterium udziału w programie są także osiągnięcia szkolne (średnia ocen w I semestrze 8 klasy podstawowej to co najmniej 4,5), zaangażowanie w działania społeczne i opinia dyrektora lub wychowawcy o uczniu.

- Zdecydowaliśmy się wspierać młodzież z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków miejskich, ponieważ talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie - mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, prezes Fundacji BNP Paribas. - Dzięki „Klasie” wyrównujemy szanse na starcie. Edukacja na najwyższym poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. W tym momencie, w ramach „Klasy”, nasza Fundacja wspiera 111 stypendystów, a przez całe 18 lat do programu dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości. Wszyscy absolwenci dostają się na studia wyższe - dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.

W tym roku na kandydatów czeka 50 miejsc w 5 szkołach partnerskich: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Wszyscy są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Dodatkowo, uczestniczą w integracyjnym obozie językowym w Warszawie (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz w letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).

CZYTAJ DALEJ »

Celem programu „Klasa”, obok wyrównywania szans edukacyjnych, jest rozbudzanie aktywności społecznej i wrażliwości na otoczenie. Fundacja zachęca wszystkich stypendystów do działań wolontariackich w ramach programu „Możesz na mnie polegać”, dzięki któremu mogą angażować się społecznie w wybrany przez siebie sposób. Młodzi ludzie bardzo chętnie dzielą się dobrem, które sami otrzymali. Od 2008 r. działa Stowarzyszenie Absolwentów „Klasa”, którego członkowie angażują się w działania społeczne, takie jak aktywizacja seniorów (akcja „Seniorzy z Klasą”) oraz wspierają się wzajemnie w dalszym rozwoju społecznym i edukacyjnym.