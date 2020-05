Foxy, Mohito, Poczta Polska na liście firm wspierających walkę z COVID-19

- Współpracujemy z UNICEF-em w Polsce od ponad 10 lat. Teraz w tym trudnym czasie też postanowiliśmy być razem w walce z koronawirusem, przekazując na ten cel 250 000 złotych - mówi Tomasz Walicki, dyrektor marketingu ICT Poland.

Jak zaznacza, nadal są kraje, w których brakuje nawet najbardziej podstawowych narzędzi walki z wirusem, takich jak czysta woda i mydło. Jak podają przedstawiciele firmy, zaledwie 3 na 5 osób na całym świecie ma możliwość mycia rąk mydłem. 40 proc. ludności, czyli ok. 3 miliardów ludzi, nie ma dostępu do środków sanitarnych, z czego 75 proc. mieszka w krajach najsłabiej rozwiniętych. Foxy wspiera UNICEF, aby organizacja nadal mogła nieść kompleksową pomoc: zapewniając środki higieniczne oraz czystą wodę, opiekę medyczną, sprzęt medyczny i ochronny. UNICEF robi wszystko, aby zatrzymać COVID-19 oraz zminimalizować skutki pandemii dla dzieci i ich rodzin.

Dodatkowo Foxy zachęca inne firmy oraz swoich konsumentów, aby dołączyli do akcji „Foxy wspiera UNICEF w walce z koronawirusem” poprzez stronę unicef.pl. Środki przekazane w ramach akcji przez Foxy trafią do UNICEF-u.

Także marka Mohito należąca do polskiej firmy odzieżowej LPP podsumowała pierwszy etap akcji charytatywnej, w ramach której 10 proc. ze sprzedaży kolekcji Eco Aware trafiło do krakowskich szpitali. Już po trzech tygodniach od jej ogłoszenia firma przekazała na pomoc placówkom medycznym ponad 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa.

- Cieszymy się, że nasza decyzja o przeznaczeniu części wpływów ze sprzedaży kolekcji Eco Aware Mohito spotkała się z tak pozytywną reakcją naszych klientek. To dzięki nim dziś możemy przekazać już kwotę 100 tys. złotych dla szpitali w Krakowie. Co ważne, sukces ten skłonił nas do rozpoczęcia kolejnej akcji. Zgromadzoną na ten moment kwotę planujemy powiększyć o wpływy ze sprzedaży zaprojektowanej specjalnie na potrzeby akcji limitowanej kolekcji koszulek. Połowa przychodów z ich sprzedaży zasili nasze działania pomocowe i dzięki temu na wsparcie w zakupie niezbędnych środków ochronnych będą mogły liczyć kolejne placówki medyczne. To dla nas bardzo ważne, że w tych trudnych chwilach możemy wspomóc najbardziej potrzebujących z najbliższego otoczenia firmy - komentuje Justyna Para, szefowa marketingu Mohito.

Część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży trafiła już do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie została przeznaczona na zakup systemu dekontaminacji powietrza dla Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych. Z kolei Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, dzięki przekazanej kwocie, miał możliwość zakupienia środków ochrony indywidualnej tj. kombinezonów i fartuchów oraz płynu do dezynfekcji i masek ochronnych, w tym również masek FFP3 i N95. Dochód z zaplanowanej do końca maja sprzedaży limitowanej kolekcji koszulek „The future is bright” i „Keep going” zostanie przekazany na dalszą pomoc małopolskim ośrodkom ochrony zdrowia.

fot. Poczta Polska

Z kolei fundacja „Pocztowy Dar" poinformowała właśnie o kolejnym działaniu na rzecz walki z COVID-19. Zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny - analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Urządzenie pomoże w obsłudze pacjentów i badaniu próbek od krwiodawców z całej Polski. Przy pomocy analizatora można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i dzięki temu przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. RCKiK w Białymstoku przygotowuje takie preparaty dla pacjentów szpitali zakaźnych z całego kraju. Urządzenie wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wykonywania badań kosztowało ponad 330 tys. zł. Pieniądze na zakup pochodziły z funduszy spółek z grupy Poczty Polskiej.

- Poczta Polska wpisuje się w działania spółek skarbu państwa koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Od początku epidemii spółki wspierają służby medyczne i porządkowe w walce z koronawirusem. Zakup pierwszego w Polsce analizatora immunologicznego to bardzo dobra wiadomość dla chorych i medyków. To kolejny etap na drodze do naszego zdrowia i bezpieczeństwa - mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.