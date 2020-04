Firmy rozpoczęły masową produkcję przyłbic

Firmy zrzeszone w PZPTS rozpoczęły masową produkcję przyłbic. Bezpłatnie dostarczają ten asortyment do szpitali, które się do nich zgłosiły. Pierwsze dostawy już zostały wysłane i trafiły m.in. do do szpitali, przychodni, stacji Sanepid, hospicjów, oddziałów straży pożarnej, sieci punktów pobrań do analiz, fundacji charytatywnych oraz innych instytucji niezbędnych dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Łodzi, Łowiczu, Tarnobrzegu, Tczewie i wielu innych, także mniejszych miastach.

- W niektórych sytuacjach przyłbica jest chętniej stosowana, niż maseczka na twarz – nie zaparowuje i pozwala swobodnie oddychać, jednocześnie skutecznie izolując, chronionego, szczególnie personelu medycznego, przed kontaktem z otoczeniem i potencjalnie zarażonymi osobami. Cieszymy się, że jako związek wyszliśmy z inicjatywą wsparcia służb medycznych w tym kryzysowym czasie walki o życie i zdrowie całego społeczeństwa. Nasza akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony placówek medycznych, dlatego też będziemy się starali spełnić w miarę możliwości, każdą prośbę, jaka do nas trafi - mówi Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.

Przyłbice to nie wszystko. Firmy zrzeszone w PZPTS produkują również inne produkty ochronne, jak kombinezony, kurtyny, oraz folię, służącą do ich wytwarzania. W ramach współpracy między poszczególnymi firmami powstało kolejnych ponad 100 tysięcy artykułów pomocowych.