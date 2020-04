Firmy przekazują miliony na walkę z koronawirusem i spotykają się z krytyką. Czy słusznie?

Wiele firm, w tym wielkich, zdecydowało na wsparcie walki z pandemią COVID-19. Pomoc biznesu liczona jest dziś w setkach milionów. Jak jednak przekazane kwoty wypadają na tle przychodów i zysków - zwłaszcza tych dziś już historycznych? Czy dziś to jest zresztą właściwy miernik? Nie rozstrzygając wątpliwości, pokusiliśmy się o analizę.

Eksperci podkreślają, że sytuację mamy wyjątkową. Każdy pomaga, jak może i każda pomoc jest cenna.

- Użyłbym tu starego powiedzenia: darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Nie znam obecnie szpitala, który nie ucieszyłby się z paczki maseczek i rękawiczek. Wiele osób daje tyle, ile może. Wiele firm - również. A nie bez racji są też pojawiające się głosy mówiące o tym, że potrzebna pomoc powinno zapewnić państwo – komentuje dla PulsHR.pl dr Krystian Dudek, właściciel agencji PR i szkoleniowej Instytut Publico, ekspert ds. strategii komunikacji i komunikacji kryzysowej.

Jak zauważa, naturalnym oczekiwaniem jest, aby ci więksi dali proporcjonalnie więcej. Zdaniem eksperta, firmy przy decyzjach o wsparciu biorą pod uwagę, że opinia publiczna - mając świadomość potencjału przedsiębiorstwa - ocenia wartość przekazanej przez nie pomocy.

- Inna sprawa, że z każdym dniem coraz trudniej się wyróżnić, dając cokolwiek, bo daje coraz więcej podmiotów, dają też coraz więcej bo na powstrzymaniu koronawirusa zyska każdy. Najbardziej promocyjnie zyskali ci, którzy zrobili to jako pierwsi. Ale to podstawowa zasada w PR - bądź pierwszy - wtedy możesz liczyć na bonusy – dodaje Dudek.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison Poland. Jak zauważa, firmy wspierają walkę z koronawirusem tak, jak pozwala im sytuacja. Jedni mogą dać więcej, inni - mniej.

- Przedsiębiorstwa odczuwają skutki pandemii w różnych stopniu, dlatego warto spojrzeć na każdy przypadek indywidualnie. Przykładowo spółki paliwowe nie mają teraz dobrego czasu - ceny paliw poszły sporo w dół, zatem ich zysk jest niższy. Dodatkowo część pieniędzy muszą przeznaczyć na ochronę miejsc pracy – komentuje Gniazdowski.

Pomoc firm była potrzebna „tu i teraz". Gniazdowski ocenia pozytywnie fakt, że firmy wykorzystały swe możliwości i kontakty za granicą, np. ściągając do kraju maseczki.

- Sądzę, że z pewnością zapamiętamy akcję spółki PKN Orlen, która w dobrym momencie rozpoczęła produkcję płynów do dezynfekcji - było spore zapotrzebowanie na te produkty. Każdy mógł je kupić na stacji benzynowej. Co prawda pojawiały się negatywne komentarze dotyczące ceny czy dostępności, ale myślę jednak, że gdy emocje opadną, ten przypadek pozostanie w pamięci klientów jako pozytywny – mówi Paweł Gniazdowski.

Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla, że obecna sytuacja jest nowa dla każdego z nas i adaptujemy się do niej od ponad miesiąca. Modele biznesowe, w których firmy dotychczas funkcjonowały, musiały zostać przedefiniowane z dnia na dzień.

- Wiele firm próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a sytuację dodatkowo utrudnia niepewność nadchodzących miesięcy i lat oraz zbliżająca się recesja. Mimo to obserwujemy pozytywną odpowiedź biznesu na szerzącą się pandemię. Firmy produkują lub udostępniają sprzęt i wyposażenie szpitalom, uruchamiają akcje wolontariackie, otwierają specjalne infolinie pomocy, prowadzą kampanie informacyjne, przekazują placówkom medycznym środki finansowe – komentuje Dominika Bettman.

Ochrona biznesu i pracowników najważniejsza

Ekspert Lee Hecht Harrison Poland podkreśla, że cel pomocy ze strony firm zapewne jest szlachetny, warto jednak pamiętać, że podstawowym obowiązkiem biznesu jest przetrwanie i ochrona miejsc pracy. Firmy, które mają lub spodziewają się dużych trudności, nie będą przekazywać dużych pieniędzy.

- Jaskrawym przykładem są tu duże sieci hoteli, które są teraz w bardzo trudnej sytuacji. Nie spodziewałbym się wsparcia finansowego z ich strony. Co więcej: uważam, że nie byłby to dobry ruch, szczególnie że prawdopodobnie odbyłby kosztem pracowników. Jeśli zatem firma wie, że dotkną ją problemy z utrzymaniem miejsc pracy, lepiej żeby zadbała o ograniczenie wpływu pandemii na swój biznes niż przekazywała darowizny. W takich sytuacjach czar pomocy pryska. Działania muszą być spójne – wyjaśnia Paweł Gniazdowski.

Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, autorka bloga "Zrównoważony rozwój na serio!" podkreśla jednak, że choć prace nad społecznym zaangażowaniem w firmach trwają i nie są marginalne, ale nie są też priorytetowe. Pomaganie kosztem własnym nikomu nie służy, wręcz przeciwnie - jest pułapką, przynosi efekt bumerangowy.

- W wielu organizacjach inne kwestie wychodzą na pierwszy plan: wsparcie pracowników, ich rodzin, dzieci, również niepełnosprawnych, poradzenie sobie ze zmianą modelu pracy, z absencją pracowników, z bezpieczeństwem. To duże wyzwania, poważne przeobrażenia. Dlatego dzisiaj łatwiej i efektywniej jest pomóc finansowo, celując w obszary kluczowe dla ratowania życia i zdrowia. Przyjdzie za chwilę czas na wolontariat, świadomy, uważny, służący nam wszystkim – zauważa Dyakowska.

Badanie przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Koronawirus - opinie Polaków i ocena działań” pokazuje, że krajowe przedsiębiorstwa wzięły na siebie odpowiedzialność za walkę z koronawirusem. Prawie 80 proc. firm wprowadziło różnego rodzaju rozwiązania wspierające lub chroniące pracowników i klientów. Należą do nich m.in. przekazanie środków ochronnych, e-szkolenia, ułatwienia w opiece nad dziećmi, wprowadzenie pracy zdalnej czy wsparcie psychologa.

- Zawsze powtarzaliśmy, że odpowiedzialny biznes musi być budowany na wartościach. Teraz szczególnie potrzebujemy takich wartości jak solidarność i współpraca. Potrzebujemy współdziałania w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji wynikających z pandemii. Biznes w tym procesie ma do odegrania bardzo istotną rolę – zaznacza Dominika Bettman.

Ziarnko do ziarnka

Skąd więc krytyka CSR-owych i charytatywnych działań biznesu w walce koronawirusem, która co i rusz wyziera z mediów społecznościowych? To proste, bardzo łatwo dziś wyciągnąć argument, że nie tym Orlen, KGHM czy inni robią sobie marketing niewielkim kosztem. Nasza analiza - porównanie dotyczy wybranych firm i pokazuje, że nie są dla większości firm astronomiczne kwoty - choć trzeba przyznać, że zestawiamy tu kwoty wydatkowane w zupełnie nowych okolicznościach - epidemii koronawirusa i jej wielkiego wpływu na gospodarkę i na konkretne firmy - z zyskami czy przychodami osiągniętymi w innych czasach, kiedy system gospodarczy działał całkowicie normalnie.

Sytuację gmatwa dodatkowo fakt, że nikt dziś nie jest w stanie odpowiedzialnie przewidzieć, ile potrwa pandemia, a zwłaszcza, jak długo jej reperkusje tak mocno oddziaływać będą na biznesową, twardą rzeczywistość.

Trudno też wymagać od firm, które po prostu muszą dbać o swoją kondycję i o pracowników, by zastępowały państwo w jego fundamentalnym obowiązku. Zaznaczmy też, że nie wszystkie spółki opublikowały wyniki finansowe za 2019 r., dlatego skupiliśmy się na zysku netto i przychodach w 2018 r. Zestawiliśmy je z kwotami, które przedsiębiorstwa wydały na walkę z koronawirusem (dane z 6 kwietnia).

PKN Orlen na pomoc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa przeznaczył do tego momentu 100 mln zł - na środki higieny i ochrony oraz na sprzęt medyczny. Warto też dodać, że Fundacja Orlen zasiliła kolejnymi 10 mln zł szpitale w całej Polsce, zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem zakażonych osób. Łącznie PKN Orlen wyasygnował 110 mln zł na walkę z koronawirusem, co stanowi 2 proc. zysku netto wypracowanego w 2018 r. (110 mld zł przychodów w 2018 r., 5,5 mld zysku netto w 2018 r.).

KGHM Polska Miedź dokonała łącznie zakupu sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 15 mln dol., czyli ok. 62,1 mln zł (kurs dolara z 31 marca – 4,14 zł). Prezes spółki Marcin Chludziński wyjaśnił, że w ładowniach samolotów będzie łącznie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów.

Ponadto fundacja KGHM przekazała ponad 1,2 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia w związku z nagłym wzrostem zakażonych, w tym respiratory, testy, dozowniki tlenowe. Pomoc trafiła do Szpitala MCZ w Lubinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Łączna kwota przekazana przez KGHM na walkę z pandemią COVID-19 wyniosła 63,3 mln zł. To ok. 3,8 proc. zysku netto z 2018 r.

Grupa PZU na walkę z koronawirusem przekazała łącznie ok. 9 mln zł. To ok. 0,17 proc. zysku netto, jaki grupa wypracowała w 2018 r. A szczegóły? Spółka PZU i PZU Życie na zakup sprzętu medycznego dla szpitali wyłożyła 6 mln zł. Dodatkowe 300 tys. zł, a więc jedną trzecią swego rocznego funduszu prewencyjnego, wyasygnował należący do grupy PZU TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Mają posłużyć zakupowi środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych.

Grupa PZU wsparła kwotą również kwotą prawie 150 tys. zł. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (cel: doposażenie linii diagnostycznej do badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa, co umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na wynik badań). Kilkaset tysięcy złotych z PZU posłużyło zakupowi kombinezonów, maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych dla funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

- Zdecydowaliśmy ponadto o przekazaniu dwustu samochodów służbom medycznym, które zajmują się chorymi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Transport jest potrzebny m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie. Wartość tej pomocy sięga prawie 2,5 mln zł. Ma ona podwójny wymiar, ponieważ jest też wsparciem dla małych i średnich firm, od których wypożyczamy auta, a których obroty spadły w związku ze stanem epidemii – mówi Piotr Bugajski, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w grupie PZU.

Żabka Polska przekazała 2 mln zł na zakup testów, które wykona Warsaw Genomics, warszawskie laboratorium specjalizujące w diagnostyce genetycznej. Przekazana suma pozwoli na ok. 5 tys. testów na obecność koronawirusa. Wcześniej sieć zdecydowała również, by sumą 4,5 mln zł wesprzeć finansowo instytucje, które stoją na czele wspólnych działań przeciwko rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce. Łącznie daje to 6,5 mln zł. Warto tu dodać, że w 2018 r. spółka odnotowała straty, choć przychody wyniosły 6,9 mld zł.

Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przekaże wsparcie finansowe w wysokości 1,5 mln zł szpitalom w regionach, w których działa PGNiG; trafi do placówek medycznych na Mazowszu, w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Z kolei spółka PGNiG przekaże 4 mln zł na działania związane z pandemią koronawirusa. Z tej kwoty 1 mln zł trafi do placówek medycznych w miejscowościach, w których działają spółki należące do grupy. Łącznie spółka zadeklarowała pomoc w wysokości 5,5 mln zł. Porównując te kwotę do zysku netto spółki z 2018 r.: to 0,17 proc. tej kwoty.

PGE przekazała łącznie darowiznę (5 mln zł) na pomoc w zwalczaniu epidemii koronawirusa - to ok. 0,33 proc. zysku netto z 2018 r. (1,498 mld zł), W sumie wsparcie w kwocie 4,8 mln zł trafiło do szesnastu szpitali.

Każda z kluczowych spółek grupy Azoty miała przekazać po 750 tys. zł szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym zlokalizowanym przede wszystkim w regionach swojej działalności. Darowizny mogą mieć charakter pieniężny i rzeczowy. Te ostatnie obejmą m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki higieniczne. Oznacza to, że łącznie grupa Azoty na wsparcie z koronawirusem wyłożyła 3 mln zł (to równowartość 39 proc. zysku netto grupy ow 2018 r.). Warto jednak podkreślić, że zysk netto spadł do 7,65 mln złotych, choć w 2017 roku wyniósł prawie 490 mln. Jak więc widać, 2018 rok nie był dla producenta nawozów pomyślny. Firmie nie sprzyjały wysokie ceny gazu i miału węglowego. Widoczny był także zastój na rynku.

Grupa Lotos przekazała 2 mln zł na paliwo dla 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych w całej Polsce. To ok. 0,16 proc. zysku netto firmy w 2018 r. (1,6 mld zł). Warto dodać, że spółka Lotos przekazała dodatkowo - za pośrednictwem fundacji - 5 mln zł czterem polskim szpitalom na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim, dzięki którym placówki te mogą zakupić m.in. respiratory, termometry i leki.

Unimot i grupa Tauron przeznaczyły na walkę z pandemią COVID-19 po 1,5 mln zł. Środki z Taurona posłużyły zakupowi sprzętu oraz środków niezbędnych szpitalom i ośrodkom medycznym do walki z koronawirusem. W przypadku tej spółki darowizna sięga 0,72 proc. zysku netto osiągniętego w 2018 r. (207 mln zł)

Jeśli chodzi o Unimot, to spółka przekazała polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 tys. sztuk testów na koronawirusa, zakupionych od jednego z chińskich producentów. Jak podaje firma, całe zamówienie opiewa na kwotę prawie 1,5 mln zł. Zauważmy, że Unimot w 2018 r. odnotował stratę netto w wysokości 3 mln zł. Warto jednak dodać, że w w 2017 spółka odnotowała 19,5 mln zł zysku, a w 2019 r. - 59,9 mln zysku netto.

Drutex wsparł 1 mln zł na doposażenie i dostosowanie do walki z koronawirusem czterech pomorskich szpitali: za 500 tysięcy złotych zakupiono specjalistyczne łóżka oraz kardiomonitory, a kolejne 500 tys. wymaga rozpoczęty już remont oddziału przygotowywanego dla chorych z COVID-19 w gdańskim Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Pomoc rzeczową otrzymały również Szpital Marynarki Wojennej w Gdyni, a także szpitale specjalistyczne w Kościerzynie i Wejherowie. W przypadku Druteksu darowizna stanowi 1,17 proc. zysku netto osiągniętego w 2018 r.

Wsparcie przez fundacje

Niektóre firmy przekazują pieniądze na walkę z pandemią za pośrednictwem fundacji. Tak zrobiły m.in. PKN Orlen oraz Lotos. Również Enea przekazała przez swoją fundację 2,1 mln zł na – zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali – np. sprzęt medyczny oraz środki higieny i ochrony osobistej. Suma ta stanowi ok. 0.28 proc. zysku netto firmy w 2018 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa zasiliła konta finansowe szpitali walczących na Śląsku ze skutkami epidemii koronawirusa. Pomoc (2 mln zł, ok. 0,12 proc. zysku netto spółki w 2018 r.) zasiliła placówki medyczne za pośrednictwem Fundacji JSW.