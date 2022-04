Firmy mają poważny problem z realizacją tego, czego chcą od nich pracownicy

Brak jasnych przepisów, szczególnie w kwestiach prawno-podatkowych, może skutecznie zniechęcać do angażowania się firm w działania wolontaryjne. Tymczasem już 4 na 10 pracowników chciałoby pomagać w takich sposób innym.

Polskie firmy chcą wykorzystywać posiadane zasoby i zasięgi, aby przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych, jednak brakuje jasnych przepisów, stabilności i transparentności. Tak wynika z badania „Filantropia Korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej” przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelarię Dentons.

Jednak jedną z największych bolączek polskiego biznesu, który chce być społecznie odpowiedzialny, są bariery regulacyjne i biurokratyczne związane są m.in. z organizacją wolontariatu pracowniczego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej: Henkel Polska stawia na wolontariat pracowniczy

- Obecnie obowiązujące przepisy prawa budzą wątpliwości i bywają trudne do zastosowania w praktyce, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy rzadko kiedy posiadają własny dział prawny lub prawnika wewnętrznego. To wpływa niekorzystnie na ilość i jakość działań CSR’owych realizowanych przez pracodawców - wyjaśnia Magda Słomska, adwokat z Zespołu Prawa Pracy w Kancelarii Dentons.

Z badań jasno wynika, że dziś od biznesu oczekuje się działań społecznie odpowiedzialnych. Takie wymagania stawiają nie tylko klienci i inwestorzy, ale i pracownicy - 4 na 10 zatrudnionych chciałoby mieć możliwość angażowania się w wolontariat pracowniczy w wymiarze 2-3 godzin w miesiącu („Filantropia w CEE 2020” - Kantar na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe).

W odpowiedzi na tę potrzebę pracodawcy inicjują lub wspierają działalność społeczną pracowników. Jednocześnie faktem jest to, że w praktyce, polskie firmy mają poważne problemy z realizacją tej formy zaangażowania. Jak wyjaśnia Paulina Zalewska z Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, prowadząca jeden z największych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce, przyczyną jest m.in. to, że rozwiązania prawne, które istnieją, a są problematyczne w interpretacji.

Czytaj więcej: Energa wspiera dzieci i doposaża bibliotekę

- Część przedsiębiorców nie wie, czy angażowanie pracowników do działalności społecznej jest dozwolone czy nie. Brakuje informacji dotyczących zakresu odpowiedzialności pracodawcy za pracownika w trakcie podejmowania przez niego działań wolontariackich. Problemem są także kwestie podatkowe, w tym brak jasności, w jaki sposób rozliczać koszty ponoszone na wolontariat pracowniczy - tłumaczy.

Warto pamiętać, że 99,8 proc. przedsiębiorstw w Polsce to podmioty z sektora MŚP, które nie mają swoich działów prawnych i podatkowych. Brak jasności odnośnie aspektów prawno-podatkowych organizacji wolontariatu pracowniczego może skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do zaangażowania się w tę formę pomocy, a i wśród dużych firm rodzą się spore wątpliwości.

Dlatego, jak dodaje Anna Korzeniewska, założycielka Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, biznes ma realny wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych. Ma środki finansowe oraz inne zasoby, aby przyczyniać się do pozytywnych zmian.

Najczęstsze pytania o wolontariat pracowniczy

1. Czy koszty ponoszone na finansowanie wolontariatu pracowniczego są kosztami podatkowymi?

Z analizy ekspertów wynika, że przy spełnieniu określonych warunków, wydatki związane z finansowaniem wolontariatu pracowniczego mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu. Pieniądze te służą bowiem nie tylko filantropii, ale stanowią także element strategii zarządzania, która zakłada pozytywny wkład w społeczeństwo, czerpanie korzyści z synergii społeczno-biznesowej oraz maksymalizowanie szans na prowadzenie biznesu w długim okresie.

2. Jak rozliczyć urlop udzielany pracownikowi, który zobowiązuje się do wykorzystania tego czasu na wolontariat pracowniczy?

Kodeksowy wymiar urlopu płatnego jest ustawowym minimum. Pracodawca ma jednak prawo udzielić urlopu w wymiarze wyższym niż ustawowy. Inaczej mówiąc - nie ma limitu liczby odpłatnych dni wolnych, jakie można zaproponować pracownikom. Poza tym pracodawca może zadecydować, że w zakładzie pracy pracownikom będzie przysługiwał dodatkowy czas urlopu odpłatnego w celu wykonywania wolontariatu pracowniczego. Oczywiście, pracodawca może także przyznać pracownikom prawo do urlopu bezpłatnego.

3. Czy można przeznaczyć na działalność społeczną pracowników inne zasoby firmy niż finansowe, np. użyczyć samochód służbowy?

Jeżeli zasoby, takie jak samochód służbowy, przeznaczone są wyłącznie na cele służbowe (zatem również na cele działalności związanej z wolontariatem pracowniczym), pracodawca powinien móc zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych, z zastrzeżeniem, że spełnione są pozostałe warunki do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

- W szczególności istotne jest, aby pracodawca był w stanie wykazać, że dany wydatek pozostaje w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym działalnością społeczną i przyczynia się do osiągnięcia przez pracodawcę przychodów lub ich zachowania i zabezpieczenia - dodaje Damian Bugaj, doradca podatkowy z Zespołu Prawa Podatkowego w Kancelarii Dentons.

4. Co w sytuacji, gdy na jeden z pracowników odmawia udziału w akcji, przez którą cały zakład jest zamknięty?

Pamiętajmy, że wolontariat jest dobrowolny i pracownik może odmówić udziału w akcji. Dlatego w sytuacji, gdy zakład pracy musi zostać zamknięty, pracodawca powinien umożliwić wykonywanie pracy – otworzyć firmę dla tego pracownika albo udzielić mu czasu wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (ponieważ to z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pracownik nie ma możliwości wykonywania pracy).

5. Co w sytuacji, gdy pracownik-wolontariusz ulegnie wypadkowi podczas realizacji wolontariatu?

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracownika, który realizował działalność wolontariacką w czasie wolnym od pracy, czyli np. w trakcie urlopu płatnego, bezpłatnego, czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych czy w dzień wolny od pracy.

6. Czy istnieje prawny obowiązek ewidencjonowania danych i raportowania działań związanych z wolontariatem w sprawozdaniach rocznych?

Eksperci wyjaśniają, że pracodawca nie ma obowiązku raportowania działań związanych z wolontariatem pracowniczym. Natomiast pamiętajmy, że coraz większego znaczenia nabiera tzw. raportowanie zintegrowane. Polega ono na zgłaszaniu przez organizacje, w tym przedsiębiorców, nie tylko danych finansowych, ale również czynników pozafinansowych. Wiele z nich reguluje polityka ESG, która określa ład korporacyjny danej firmy oraz jej wpływ na środowisko i społeczeństwo.

- Co trzeci Polak pomaga jako wolontariusz. Ta forma aktywności społecznej jest szczególnie popularna wśród osób młodych, do 30 roku życia. Spodziewamy się, że zaangażowanie Polaków będzie rosło. - mówi Konrad Siwiński kierujący badaniami w Social Impact Alliance for Central & Easter Europe.