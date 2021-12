Firmy dbają o CSR. Ale nie są w tym bezinteresowne

Okres świąteczno-noworoczny to czas, w którym biznes chętnie angażuje się w działania CSR, zwłaszcza o charakterze charytatywnym. Często są to aktywności podejmowane ad hoc – również przez firmy, które nie mają strategii CSR.

W 2020 roku tylko 41 proc. firm posiadało długofalową strategię CSR (fot. Shutterstock)

Z badań „CSR w praktyce” prowadzonych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą wynika, że znakomita większość, bo aż 83 proc. firm angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu z powodów wizerunkowych. Przy czym tylko 48 proc. ankietowanych robi to z potrzeby prowadzenia firmy w sposób zrównoważony z myślą o środowisku i społeczeństwie.

Podobny odsetek (47 proc.) uważa, że działania CSR pomagają im pozyskać klientów i ich zaufanie, zaś 37 proc. – że aktywność na tym polu wspiera zyskanie zaufania i zaangażowanie pracowników.

Według tych samych badań w 2020 roku tylko 41 proc. firm posiadało długofalową strategię CSR. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że odsetek firm realizujących przemyślane strategie, rozpisane w dłuższym horyzoncie czasowym rośnie – rok wcześniej było ich bowiem zaledwie 36 proc.

- Z biznesowego punktu widzenia niepokoić może, że 41 proc. firm ankietowanych przez FPIZ nie potrafi powiedzieć, jakie korzyści przynoszą im działania CSR, a zaledwie 4 proc. mierzy wyniki finansowe związane z tymi działaniami. Może to niestety oznaczać, że realizują je tylko dlatego, że „tak wypada” albo że robi to konkurencja. Liczący na korzyści wizerunkowe biorą może jeszcze pod uwagę fakt, że generacja wchodząca na rynek pracy - który pozostaje „rynkiem pracownika” - chętniej aplikuje do firm, które mogą wykazać się ciekawymi inicjatywami CSR i działaniem w oparciu o jasno zdefiniowane wartości - zauważa Konrad Klepacki, ekspert Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i trener na studiach podyplomowych „Polityka CSR w firmie” w GFKM.

Powodem takiego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu może być deklarowany przez ponad połowę firm (51 proc.) brak wystarczającej wiedzy na temat CSR.

- Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Na rynku jest coraz więcej szkoleń dotyczących CSR. Pojawiają się też bardziej kompleksowo podchodzące do tematu studia podyplomowe, podczas których można nauczyć się nie tylko tego, jak opracować i wdrożyć strategię CSR w firmie, ale również jak mierzyć efekty działań i jak je raportować. Już niedługo, m.in. ze względu na regulacje unijne, będzie to niezwykle wartościowa umiejętność - podsumowuje ekspert GFKM.

