Firmy chcą pomagać, Polacy tego oczekują. Przeszkadza jednak biurokracja

Jak wynika z badania „Zaangażowanie charytatywne przedsiębiorców” przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy, 76 proc. Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy, z których usług i produktów korzystają, angażowali się w akcje wspierające lokalne potrzeby.

Efektywną realizację celów odpowiedzialnego biznesu uniemożliwiają bariery regulacyjne i biurokratyczne

Z badania wynika, że najistotniejsze obszary odpowiedzialnego biznesu to według przedsiębiorców ochrona środowiska (33 proc. wskazań przedsiębiorców), pomoc osobom starszym (25 proc), wspieranie edukacji młodych (21 proc.), wsparcie finansowe projektów związanych z dziećmi (20 proc.) i pomoc zwierzętom (10 proc.)

Nieco inaczej kształtują się opinie społeczne. 45 proc. Polaków uważa, że przedsiębiorca, z którego usług korzystają, powinien angażować się w pomoc dzieciom, 39 proc. wskazuje na pomoc chorym, a 38 proc. na pomoc osobom starszym, ubogim, potrzebującym. Ponadto, 37 proc. Polaków chciałoby, aby przedsiębiorcy wspierali działania ekologiczne i pomagali zwierzętom (35 proc. wskazań).

- Dla konsumentów ważne jest, aby firmy aktywnie działały w obszarach, w których widzą niedostatki. Klient wybiera dany produkt lub usługę od konkretnej firmy z wielu powodów - jednym z nich jest chęć wsparcia marki. Tego samego oczekuje w zamian. Jeśli na co dzień widzi, że społeczność potrzebuje pomocy, to oczekuje działania. Większość z nas angażuje się w pomoc potrzebującym, ponieważ chce pozytywnie wpłynąć na życie i sytuację innych - wyjaśnia psycholog Dariusz Doliński.

Chęć pomocy jest, ale…

Chęć pomocy to jedna strona, z drugiej są bariery, które często mogą uniemożliwiać prospołeczne inicjatywy. Jak wynika z raportu na temat barier w prowadzeniu społecznie odpowiedzialnego biznesu efektywną realizację celów odpowiedzialnego biznesu uniemożliwiają bariery regulacyjne i biurokratyczne, a także brak wyspecjalizowanej kadry oraz ekspertów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inną kwestią jest opodatkowanie VAT usług pro bono świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz organizacji społecznych. Jako że nie jest to kwestia uregulowana w przepisach, to angażowanie pracowników do działalności społecznej budzi niepewność przedsiębiorców. Brakuje wielu regulacji, które określałyby zasady podejmowania wolontariatu pracowniczego, możliwość odliczania kosztów organizacyjnych wolontariatu, jak również zakres odpowiedzialności pracodawcy.

