Firma buduje zielone ogrodzenie, tak oczyści powietrze

Grupa Azoty przeprowadzi akcję „Zielone Ogrodzenie”. Zasadzi rośliny absorbujące CO2 na ogrodzeniu firmy w Tarnowie.

25 sie 2021





Duży winobluszcz pięciolistkowy, zajmujący jedynie około pół metra kwadratowego gruntu, może w okresie wegetacji wytworzyć około 2600 m2 listowia (Fot. mat. pras.)

Grupa Azoty realizuje projekty zmierzające do redukcji emisji CO2 m.in. poprzez modernizacje instalacji oraz odpowiednie zmiany w procesach produkcyjnych i wprowadzanych technologiach. Tym razem część ogrodzenia spółki w Tarnowie zamieni się w „Zielone Ogrodzenie”.

Przyjmuje się, że duży winobluszcz pięciolistkowy, zajmujący jedynie około pół metra kwadratowego gruntu, może w okresie wegetacji wytworzyć około 2600 m2 listowia. Taka powierzchnia, to mniej więcej tyle co siedem lip o średnicy korony 10 m i znacznie więcej od stuletniego buka o powierzchni liści około 1600 m2. Tylko jedna taka roślina ma potencjał do absorbcji nawet 500 kg na rok. Tym samym, nasadzenie nie tylko pozwoli zazielenić ogrodzenie firmy, ale również przyczyni się do oczyszczania powietrza – z jednej strony dzięki redukcji CO2, a z drugiej dzięki wydzielaniu tlenu.

- Oprócz projektów stricte technologicznych nakierunkowanych na redukcję emisji CO2, w grupie Azoty inicjujemy również akcje takie jak „Zielone Ogrodzenie”, które mają bezpośrednie przełożenie na najbliższe otoczenie naszej spółki. Przykładamy bardzo dużo uwagi do działań prośrodowiskowych, dlatego już teraz mogę zapowiedzieć, że w najbliższym czasie planujemy kolejne projekty nastawione na ochronę środowiska i jednocześnie zazielenienie terenów Grupy Azoty - komentuje Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

