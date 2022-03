Europa Ubezpieczenia pomoże najmłodszym ofiarom wojny

Europa Ubezpieczenia dołączyła do firm, które wspierają uciekinierów z Ukrainy. Ubezpieczyciel przeznaczy 1 proc. ze sprzedaży w kanałach własnych na pomoc najmłodszym uchodźcom z Ukrainy.

10 mar 2022 10:38





Do Polski już dotarło 1,3 mln uciekinierów z Ukrainy (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

Firma poinformowała, że będzie finansowo wspierać Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. To organizacja, która skupia się na niesieniu pomocy dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, które z powodu wojny są ewakuowane do Polski.

W pierwszym kroku ubezpieczyciel przekazał 50 tys. zł dla Stowarzyszenia. Na tym nie skończy.

Razem działają również firmy z całej Polski, które koordynują działania pomocowe na wielu płaszczyznach.

Europa przeznaczy w najbliższych miesiącach na pomoc podopiecznym organizacji równowartość 1 procenta sprzedaży ubezpieczeń w kanałach własnych (strona internetowa oraz dwie aplikacje mobilne: Screenity i app2U).

Dodatkowo Europa zamierza angażować się w działania społeczności lokalnej we Wrocławiu. Ubezpieczyciel przyłączył się do koordynowanej przez Urząd Miasta Wrocławia akcji "Dary dla Ukrainy", w ramach której zbierana jest pomoc materialna dla uchodźców. Chce także m.in. pomagać dzieciom z Ukrainy w powrocie do edukacji czy przekazać na ich potrzeby sprzęt komputerowy. Europa będzie także wspierała pracowników w niesieniu aktywnej pomocy dla uchodźców. Umożliwi im angażowanie się w wolontariat w godzinach pracy.

Lista planowanych działań nie jest zamknięta. Ubezpieczyciel jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy ze strony pracowników i społeczności lokalnej.

Europa Ubezpieczenia to kolejna firma, która zdecydowała się na wsparcie ofiar wojny w Ukrainie. Siły połączyli Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie realizują szereg działań wspierających obywateli Ukrainy.

Wspólnie organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują środki pieniężne, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Wartość pomocy rzeczowej to ponad 100 mln zł. Obywatele Ukrainy mogą liczyć też na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne w zakresie organizacji pobytu w Polsce. Na wniosek Pracodawców RP i Rady Przedsiębiorczości zniesiono podatek od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie. Czytaj więcej: PGNiG przekaże 2 mln zł na pomoc Ukraińcom - Mobilizacja przedsiębiorców jest ogromna. Miasta i instytucje zajmujące się uchodźcami na bieżąco przekazują nam informacje o potrzebach, które zaspokajamy za pomocą dostępnych zasobów firm. W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka środków finansowych na pomoc humanitarną i medyczną. Dotychczasowe zaangażowanie napawa optymizmem, ale pamiętajmy, że to wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego nieustannie apelujemy o wpłaty i dołączanie do naszej akcji – mówi Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu. Cały czas trwa również zbiórka finansowa na pomocy dla Ukrainy: w PLN PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA” w EURO IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA”

