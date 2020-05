Eurocash Cash&Carry zebrał ponad 146 tys. litrów wody dla szpitali

Pracownicy hurtowni zachęcają swoich klientów, właścicieli sklepów lokalnych, do przyłączenia się do akcji poprzez wystawianie faktur w aplikacji mobilnej Eurocash Cash&Carry.

Za każdą fakturę wystawioną w aplikacji, firma dodaje zgrzewkę wody Aqua 1,5l w ramach wsparcia dla szpitali w całym kraju.

Do 16 maja, dzięki akcji, zebranych już zostało ponad 146 tys. litrów wody.

#PomaganiePrzezFakturowanie to jedna z akcji, które wraz z wybuchem pandemii uruchomiła sieć sklepów Eurocash Cash&Carry by pomoc personelowi medycznemu walczącemu ze skutkami epidemii, a także konsumentom, szczególnie tym z grupy podwyższonego ryzyka, w ich codziennych zakupach.

- Akcję #PomaganiePrzezFakturowanie uruchomiliśmy, żeby dać szansę naszym klientom włączyć się w realną pomoc dla szpitali, którą prowadzimy już od kilku tygodni. Bardzo ważnym aspektem tej aktywności jest promowanie wśród właścicieli sklepów bezpiecznych i bezkontaktowych zakupów przez aplikację mobilną. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zakupów jest dla nas priorytetowe. Kupowanie zaopatrzenia do sklepów w taki sposób skraca czas pobytu w hurtowni, a tym samym zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz ułatwia pracę samym przedsiębiorcom. Woda będzie przekazywana do szpitali w tym miesiącu - mówi Małgorzata Obrębska, dyrektor generalny Eurocash Cash & Carry.

Udział w niej może wziąć każdy klient Eurocash Cash & Carry, który wystawi fakturę na kwotę nie mniejszą niż 300 złotych netto za pośrednictwem aplikacji mobilnej Eurocash Cash & Carry. Obecnie w aplikacji zarejestrowanych jest prawie 12 tysięcy klientów.

Poza wodą przekazaną przez Eurocash Cash & Carry w wyniku akcji zakupowej, każda hurtownia dokłada swoją „cegiełkę” w postaci min. 400 litrów wody. To Hurtownie Eurocash Cash & Carry wskazują placówki, do których trafi zakupiona w ramach akcji woda Aqua 1,5l. Akcja potrwa do końca maja 2020 r.

Nie tylko Eurocash włączył się w pomoc medykom walczącym z koronawirusem. M.in. pracownicy Banku Pekao i innych spółek największej polskiej grupy finansowej wspólnie zebrali 200 tys. zł na zakup tzw. namiotów barierowych dla szpitali i ratownictwa medycznego. Instytucje do każdej zebranej od pracowników złotówki dołożą drugą. W sumie spółki przekażą zatem placówkom medycznym 400 tys. zł. Z kolei ponad 40 tys. maseczek przekaże grupa Tauron szpitalom w południowej Polsce. Dzięki współpracy z fundacjami „Iskierka” i „Oko w oko z Rakiem” środki ochrony trafią do medyków i pacjentów m.in. w Gliwicach, Rybniku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Zabrzu. - Wielu pracowników wpłaciło na konto Fundacji Tauron środki, dzięki którym zamówiliśmy w jednej z polskich szwalni maseczki ochronne, które trafiły do szpitali. Górnicy odpowiedzieli na apel szpitali o krew, a końcem kwietnia przekazaliśmy laptopy dla potrzebujących dzieci z Małopolski, umożliwiając im tym samym edukację domową - mówił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

