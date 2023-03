Erbud przełamuje stereotypy i zaprasza do budowlanki

Firma opublikowała drugą z serii książeczkę o budowaniu dla dziewczynek. Główna bohaterka Klara marzy o domku na drzewie. To, co na pozór wydaje się niemożliwe, z pomocą bliskich oraz silnej determinacji udaje się zrealizować. Dziewczynka odwiedza wujka, który kieruje fabryką obiektów modułowych z drewna, dzięki czemu jej marzenie o domku spełnia się w zaledwie kilka dni.

- Moim marzeniem jest świat wolny od stereotypów, który każdej młodej dziewczynie wkraczającej w dorosłość, daje równe szanse edukacyjne. Wielokrotnie byłam świadkiem, jak potężną siłą u młodych ludzi może być wiara we własne możliwości – mówi prezes Fundacji Erbud Lucyna Grzeszczak. Celem fundacji jest pomoc wychowankom domów dziecka przy starcie w dorosłe życie.

Agnieszka Głowacka, wiceprezes Grupy Erbud (fot. mat. pras.)

Po premierze książeczki odbędzie się drugi cykl warsztatów budowlanych dla dziewczynek „Młode MajstERki” organizowanych we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Firma oraz Centrum Nauki Kopernik za wspomniany cykl warsztatów otrzymała dwie statuetki w konkursie „Złote Spinacze” 2022 złoto w kategorii „Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze” oraz brąz w kategorii „Sustainability i CSR Communications”. Warsztaty zostały także docenione w konkursie „Innowator ESG 2022” w kategorii innowacja w obszarze społecznym.

Książka łamie stereotypy i zmusza do myślenia

Jak podkreślają twórcy książki, ta ma prowokować do myślenia o budownictwie modułowym z drewna, które ma szanse zrewolucjonizować przyszłość branży. Przemysł budowlany odpowiada za 40 proc. światowej emisji CO2, stąd alternatywą jest budowanie z drewna, które jest właściwie jedynym odnawialnym surowcem budowlanym.

– Drewno to najbliższy człowiekowi surowiec budowlany. Sto lat temu odrzuciliśmy je i zastąpiliśmy betonem, stalą, plastikiem. Teraz widzimy, że taka technologia ma negatywny wpływ na środowisko i chcemy wrócić właśnie do drewna, które ma fantastyczne właściwości: jest plastyczne, trwałe. Drzewa podczas swojego wzrostu absorbują CO2 – mówi Theodor Kaczmarczyk, prezes MOD21, fabryki produkującej obiekty modułowe z drewna. To on był inspiracją do stworzenia postaci wujka Teodora w książeczce.