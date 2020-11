Erbud płaci pracownikom, by zamawiali posiłki na mieście. Tak wspiera branżę gastronomiczną

Pracownicy grupy kapitałowej Erbud znaleźli sposób na wsparcie branży gastronomicznej, która w czasie pandemii mocno ucierpiała. Jeden dzień w tygodniu - w każdą środę - solidarnie zamawiają posiłek z restauracji. Płaci za niego pracodawca.

W każdą środę pracownicy Grupy ERBUD zamawiają na koszt swojej firmy obiad z restauracji. (Fot. Erbud)

Wyjątkowa akcja potrwa do świąt Bożego Narodzenia.

Każdy z pracowników może wydać 25 zł, a zamówiony obiad musi pochodzić z lokalnej restauracji.

Zgodnie z zasadami każdy ma zamawiać posiłek co tydzień z innego lokalu, by akcja miała jak najszerszy zasięg. Za wszystko płaci pracodawca.

- Branża budowlana nie ucierpiała w znaczący sposób przez pandemię. Nie przerywaliśmy prac, dzięki czemu notujemy bardzo dobre wyniki. Bary i restauracje nie miały tego szczęścia i po raz drugi w tym roku mogą wydawać posiłki tylko na wynos, co znacząco uszczupla ich dochody. Jako firma odpowiedzialna społecznie uważamy, że jesteśmy zobowiązani do dzielenia się i wsparcia branży gastronomicznej. Restauratorzy i ich załogi pracowali ciężko, ale teraz potrzebują naszej pomocy. Bez nas mogą nie przetrwać tych trudnych czasów - mówi prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak, który jest pomysłodawcą akcji.

To nie pierwsza akcja pomocy, którą Erbud przeprowadza w czasie pandemii Covid-19. Wiosną spółka przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu w Brzezinach dwa respiratory, ultrasonograf, zestawy do nebulizacji oraz 20 bronchoskopów. Z kolei Fundacja Erbud „Wspólne wyzwania” wsparła zakup środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki i ręczniki jednorazowe, środki do dezynfekcji czy chusteczki nawilżane, przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Fundacja zaopatrzyła też w środki ochrony osobistej domy dziecka, z którymi na co dzień współpracuje.

Branża gastronomiczna sama wyszła z inicjatywą do firm. Restauracje należące do grupy Sphinx zaoferowały stworzenie nowego benefitu, którym jest bon do restauracji.

- W restauracjach Sphinx i Chłopskie Jadło bardzo często były organizowane firmowe wigilie i inne spotkania okołoświąteczne. W tym roku niestety tej możliwości nie ma i firmy często wybierają spotkania integracyjne online, a świąteczne upominki dla pracowników przesyłają kurierem lub elektronicznie. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszą się przy tym bony podarunkowe, dlatego i my dostosowaliśmy naszą ofertę do zmieniających się preferencji. Bony do restauracji mogą być zresztą pomysłem na upominek nie tylko dla pracowników, ale i partnerów czy kontrahentów. Obdarowane osoby będą mogły z nich skorzystać przez cały 2021 rok, wybierając na wizytę w restauracji najdogodniejszy dla siebie termin - tłumaczy ideę Dorota Cacek, wiceprezes Sphinx Polska.

