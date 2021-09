Energa wspiera walkę z wykluczeniem społecznym

Energa została mecenasem głównym projektu „BTT Boxing Team. Od wykluczenia do powodzenia”, który powstał z myślą o uczniach szkół podstawowych. Program ma na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży oraz hamowanie następstw patologii społecznej.

Energa została mecenasem głównym projektu "BTT Boxing Team" (fot. mat. pras.)

Stowarzyszenie Brzostek Top Team z Gdańska, przy wsparciu Energi z Grupy Orlen, rozpoczęło projekt – „BTT Boxing Team. Od wykluczenia do powodzenia”. Program skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych i ma na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży oraz hamowanie następstw patologii społecznej. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w formie treningów bokserskich na specjalnie do tego wyposażonej sali Klubu BTT.

- Jest to projekt niezwykle ważny i potrzebny, bo skierowany do dzieci, które takiego wsparcia potrzebują. Często zaangażowanie osób dorosłych, pokazanie tej młodzieży sposobów na spędzanie wolnego czasu i zarażenie jakąś pasją ma ogromny wpływ na ich późniejsze życie - podkreśla dr Alina Skorb-Gała, kierownik wydziału ESG Energi. - Cieszymy się, kiedy takie projekty trafiają pod nasze skrzydła, a jeszcze bardziej, gdy widzimy, że przynoszą efekty.

Dzięki projektowi, w którym udział biorą również dzieci i młodzież włączeni do niego dzięki pracy streetworkerów, najmłodsi otrzymają miejsce, w którym będą mogli znaleźć pomoc, ciepły posiłek i chwile spokoju.

Zajęcia będą się odbywały cyklicznie przez całe I półrocze roku szkolnego 2021/2022. Weźmie w nich udział ok. 150 dzieci.

