Energa wspiera piłkę nożną kobiet

Wśród projektów wspieranych przez Energę z grupy Orlen nie brakuje klubów sportowych z długoletnią tradycją. A taką może pochwalić się Stowarzyszenie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Checz w Gdyni. To tutaj, w portowym mieście, jako pierwsze w Polsce w piłkę nożną zaczęły grać panie. Zajęcia odbywają się tu do dziś i to właśnie gdyńskie zawodniczki Energa będzie wspierać w ramach projektu „Checz Gdynia – piłka nożna kobiet”.

- Cieszę się, że Checz Gdynia, a teraz już Energa Checz Gdynia, dołącza do naszej sportowej rodziny. To już kolejny klub z naszego regionu z długoletnią historią i tradycją, z którym Energa rozpoczyna współpracę w ostatnim czasie. Wiemy, że jego działalność jest niezwykle ważna dla mieszkańców Gdyni, dlatego będziemy wspierać ją w ramach inicjatywy Orlen dla Pomorza – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Energi ds. komunikacji.